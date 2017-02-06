«Крылья Советов» покинул футболист Алексей Концедалов

Как сообщает пресс-служба «Крыльев», перед отъездом защитник поблагодарил команду и самарских болельщиков, отметив, что будет рад вернуться в наш город.- Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в «Крылья Советов», как вы делаете это сейчас. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», а также наше возвращение в Премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти.