«Крылья Советов» подписали контракт с сербским полузащитником Мияиловичем

В последний день второго турецкого сбора, завершившегося в Белеке, «Крылья Советов» подписали контракт со вторым новичком - 23-летним сербским полузащитником Срджаном Мияиловичем из турецкого «Кайсериспор».



В свое время Срджан выступал за белградскую «Црвену Звезду» и за национальные сборные Сербии. За взрослую сборную он дебютировал в 18 лет. В «Кайсериспора» играл вместе с известным бразильцем Веллитоном.



– Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с богатой историей, со своими традициями, - рассказал Срджан клубному сайту. - Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд. Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше.



Ранее «Крылья Советов» подписали на сборе 27-летнего защитника из краснодарской «Кубани» Георгия Зотова.



Напомним, что третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Во время подготовки «Крылья Советов» планируют провести три контрольных матча. 16 февраля самарцы встретятся с ташкентским «Пахтакором», занимающим пятое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. 20 февраля «Крылья» ждет один из лидеров первенства ФНЛ – питерский клуб «Тосно», идущий пока на втором месте. Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии.



Напомним, что 5 марта «Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом».