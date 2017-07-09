«Крылья Советов» открыли сезон победой над «Лучом-Энергией»

Матч первого тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной национальной лиги состоялся в субботу, 8 июля.Самарцы обыграли команду из Владивостока со счетом 2:0. Первый мяч «КС» забили на 33-й минуте, второй - на 71-й. Таким образом, команда Андрея Тихонова начинает сезон с победы.Следующий матч «Крылья Советов» проведут 15 июля в Дзержинске против «Олимпийца» из Нижнего Новгорода. Начало встречи – в 17:00 по самарскому времени.