«Крылья Советов» одержали вторую победу в межсезонье, обыграв «Тосно»
В турецком Белеке футболисты «Крыльев Советов» с крупным счетом 4:2 нанесли поражение одному из лидеров чемпионата ФНЛ питерскому «Тосно».
За самарский клуб дублем отметился Дмитрий Ятченко. По голу забили Сергей Корниленко и новобранец Александр Зуев, взятый в аренду до конца сезона из столичного «Спартака». У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин и Александр Кутьин. На 36-й минуте с поля за две желтые карточки был удален нападающий тосненцев Артем Милевский. На 73-й минуте за грубую игру красную карточку получил защитник Младен Кашчелан. Игроков удаляли с поля с правом замены.
Напомним, в предыдущей товарищеской встрече «Тосно» обыграло казахстанский клуб «Ордабасы» (1:0). «Крылья Советов» также с минимальным счетом нанесли поражение ташкентскому «Пахтакору» (1:0).Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Дмитрия Парфенова сыграет 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России против «Локомотива». 5 марта железнодорожники вместе с «Крыльями Советов» откроют весеннюю часть чемпионата премьер-лиги на самарском «Металлурге». Начало матча в 15.00.
Клуб из Ленинградской области с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, у лидера первенства «Динамо» 54 очка. Следующий матч в ФНЛ «Тосно» проведет 8 марта в Ярославле против «Шинника».«Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место в РФПЛ.
Заключительную контрольную встречу в Турции наша команда проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии.
За самарский клуб дублем отметился Дмитрий Ятченко. По голу забили Сергей Корниленко и новобранец Александр Зуев, взятый в аренду до конца сезона из столичного «Спартака». У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин и Александр Кутьин. На 36-й минуте с поля за две желтые карточки был удален нападающий тосненцев Артем Милевский. На 73-й минуте за грубую игру красную карточку получил защитник Младен Кашчелан. Игроков удаляли с поля с правом замены.
Напомним, в предыдущей товарищеской встрече «Тосно» обыграло казахстанский клуб «Ордабасы» (1:0). «Крылья Советов» также с минимальным счетом нанесли поражение ташкентскому «Пахтакору» (1:0).Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Дмитрия Парфенова сыграет 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России против «Локомотива». 5 марта железнодорожники вместе с «Крыльями Советов» откроют весеннюю часть чемпионата премьер-лиги на самарском «Металлурге». Начало матча в 15.00.
Клуб из Ленинградской области с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, у лидера первенства «Динамо» 54 очка. Следующий матч в ФНЛ «Тосно» проведет 8 марта в Ярославле против «Шинника».«Крылья Советов» с 15 очками занимают 12-е место в РФПЛ.
Заключительную контрольную встречу в Турции наша команда проведет 23 февраля против минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии.
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