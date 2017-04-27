"Крылья Советов" на выезде проиграли "Арсеналу"
В среду, 26 апреля, самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России по футболу.
Соперником самарцев стал сосед по турнирной таблице - тульский «Арсенал», занимавший перед этой встречей 15 строчку в турнирной таблице с 18 набранными очками. У волжан было в активе 21 очко.
Начало игры прошло с преимуществом «Крыльев Советов». Большинство атак зелено-бело-синих заканчивались либо навесами, либо прострелами. Но удачливее оказались туляки. Чуть ли не единственный голевой момент реализовал на 31 минуте Гиа Григалава. Он замкнул навес Бурмистрова и направил мяч в дальний от вратаря угол.
В первом тайме два игрока «Крыльев» заработали желтые карточки. Сначала судья наградил «горчичником» Ивана Таранова, а потом Срджана Мияйловича. Первая половина встречи закончилась с минимальным преимуществом «Арсенала», 1:0.
В начале второго тайма, на пятой минуте, игрок хозяев Илья Максимов забил второй гол в ворота «Крыльев». Однако судья взятие ворот не засчитал, зафиксировав оффсайд.
Стоит отметить, что во второй половине встречи на поле в составе самарцев появился Александр Глеб. Помимо этого, вместо Джанни Бруно вышел Сергей Ткачев. Добавим, что главному тренеру «Крыльев» Вадиму Скрипченко пришлось совершить еще одну вынужденную замену. Из-за травмы поле покинул Иван Таранов. Вместо него вышел Берат Садик, который должен был усилить атаку гостей.
Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. "Арсенал"же, напротив, воспользовался ошибкой самарской команды и удвоил преимущество. Вышедший на замену Федерико Расич на 80 минуте перекинул мяч через голкипера волжан Евгения Конюхова.
Матч так и закончился со счетом 2:0.
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним соперником в борьбе за выживание - оренбургским "Газовиком". Игра состоится на "Металлурге" в понедельник, 1 мая.
Соперником самарцев стал сосед по турнирной таблице - тульский «Арсенал», занимавший перед этой встречей 15 строчку в турнирной таблице с 18 набранными очками. У волжан было в активе 21 очко.
Начало игры прошло с преимуществом «Крыльев Советов». Большинство атак зелено-бело-синих заканчивались либо навесами, либо прострелами. Но удачливее оказались туляки. Чуть ли не единственный голевой момент реализовал на 31 минуте Гиа Григалава. Он замкнул навес Бурмистрова и направил мяч в дальний от вратаря угол.
В первом тайме два игрока «Крыльев» заработали желтые карточки. Сначала судья наградил «горчичником» Ивана Таранова, а потом Срджана Мияйловича. Первая половина встречи закончилась с минимальным преимуществом «Арсенала», 1:0.
В начале второго тайма, на пятой минуте, игрок хозяев Илья Максимов забил второй гол в ворота «Крыльев». Однако судья взятие ворот не засчитал, зафиксировав оффсайд.
Стоит отметить, что во второй половине встречи на поле в составе самарцев появился Александр Глеб. Помимо этого, вместо Джанни Бруно вышел Сергей Ткачев. Добавим, что главному тренеру «Крыльев» Вадиму Скрипченко пришлось совершить еще одну вынужденную замену. Из-за травмы поле покинул Иван Таранов. Вместо него вышел Берат Садик, который должен был усилить атаку гостей.
Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. "Арсенал"же, напротив, воспользовался ошибкой самарской команды и удвоил преимущество. Вышедший на замену Федерико Расич на 80 минуте перекинул мяч через голкипера волжан Евгения Конюхова.
Матч так и закончился со счетом 2:0.
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним соперником в борьбе за выживание - оренбургским "Газовиком". Игра состоится на "Металлурге" в понедельник, 1 мая.
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