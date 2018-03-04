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«Крылья Советов» на выезде обыграли питерское «Динамо» со счетом 3:1

Матч 26-то тура ФНЛ состоялся в воскресенье, 4 марта, в Санкт-Петербурге.

Победу «Крыльям» принесли два гола Сергея Корниленко и один Александа Соболева.

Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут в субботу, 10 марта, на стадионе «Металлург» против «Тюмени».
Дата: 4 марта 2018 , 18:55
241
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: kc-camapa.ru
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