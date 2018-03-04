«Крылья Советов» на выезде обыграли питерское «Динамо» со счетом 3:1
Матч 26-то тура ФНЛ состоялся в воскресенье, 4 марта, в Санкт-Петербурге.
Победу «Крыльям» принесли два гола Сергея Корниленко и один Александа Соболева.
Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут в субботу, 10 марта, на стадионе «Металлург» против «Тюмени».
Победу «Крыльям» принесли два гола Сергея Корниленко и один Александа Соболева.
Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут в субботу, 10 марта, на стадионе «Металлург» против «Тюмени».
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