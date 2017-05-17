«Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь»

В день игры в Томске выпал снег, но к началу матча распогодилось, организаторы достойно подготовили стадион к поединку.«Крылья Советов» забили гол уже на пятой минуте встречи. После подачи углового Джани Бруно оказался первым на мяче у ближней штанги и замкнул навес Кристиана Паскуато. Небольшим преимуществом по ходу первого тайма владели «Крылья», хозяева пытались отыграться, но безуспешно.Во второй половине встречи самарцы старались больше контролировать мяч. На 72 минуте Кристиан Паскуато после навеса Джани Бруно мог удвоить счет, но попал в перекладину. Удача улыбнулась «Крыльям» на 80 минуте. Сергей Корниленко забил второй мяч в ворота хозяев. До конца встречи счет не изменился. В итоге, 2:0 в пользу «Крыльев Советов».