"Крылья Советов" будут биться за место в премьер-лиге в заснеженном Томске

Игра пройдет в не совсем комфортных условиях - в день матча в Томске выпал снег. Организаторы встречи заверяют, что устранят последствия непогоды до начала игры, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".Начало матча в 16:00 по самарскому времени. Ожидается, что игру посетят около трех тысяч болельщиков зелено-бело-синих."Крыльям", для того, чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета, необходимо побеждать томичей, которые занимают последнее место в турнирной таблице и уже точно вылетят из премьер-лиги.На данный момент у самарцев, идущих на 14 месте, в активе 25 очков. У прямых конкурентов в борьбе за выживание, тульского "Арсенала" (15 место) и ФК "Оренбург" (13 место) - 24 и 26 очков соответственно. Туляки в 29 туре сыграют дома с пермским "Амкаром", а оренбуржцы примут у себя ФК "Уфа".Следует отметить, что "Крылья Советов" теоретически могут избежать и стыковых матчей в борьбе за место в премьер-лиге. Для этого самарцам необходимо побеждать в этом туре "Арсенал", а в последней игре сезона грозненский "Терек". Но при этом рассчитывать, что "Анжи" или "Урал", занимающие 12 и 11 место соответственно, проиграют оба своих матча, а ФК "Оренбург" не наберет в оставшихся встречах шесть очков.