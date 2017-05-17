"Крылья Советов" будут биться за место в премьер-лиге в заснеженном Томске
В среду, 17 мая, состоится один из матчей предпоследнего тура Российской футбольной премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" на выезде сыграют с ФК "Томь".
Игра пройдет в не совсем комфортных условиях - в день матча в Томске выпал снег. Организаторы встречи заверяют, что устранят последствия непогоды до начала игры, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
Начало матча в 16:00 по самарскому времени. Ожидается, что игру посетят около трех тысяч болельщиков зелено-бело-синих.
"Крыльям", для того, чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета, необходимо побеждать томичей, которые занимают последнее место в турнирной таблице и уже точно вылетят из премьер-лиги.
На данный момент у самарцев, идущих на 14 месте, в активе 25 очков. У прямых конкурентов в борьбе за выживание, тульского "Арсенала" (15 место) и ФК "Оренбург" (13 место) - 24 и 26 очков соответственно. Туляки в 29 туре сыграют дома с пермским "Амкаром", а оренбуржцы примут у себя ФК "Уфа".
Следует отметить, что "Крылья Советов" теоретически могут избежать и стыковых матчей в борьбе за место в премьер-лиге. Для этого самарцам необходимо побеждать в этом туре "Арсенал", а в последней игре сезона грозненский "Терек". Но при этом рассчитывать, что "Анжи" или "Урал", занимающие 12 и 11 место соответственно, проиграют оба своих матча, а ФК "Оренбург" не наберет в оставшихся встречах шесть очков.
Игра пройдет в не совсем комфортных условиях - в день матча в Томске выпал снег. Организаторы встречи заверяют, что устранят последствия непогоды до начала игры, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
Начало матча в 16:00 по самарскому времени. Ожидается, что игру посетят около трех тысяч болельщиков зелено-бело-синих.
"Крыльям", для того, чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета, необходимо побеждать томичей, которые занимают последнее место в турнирной таблице и уже точно вылетят из премьер-лиги.
На данный момент у самарцев, идущих на 14 месте, в активе 25 очков. У прямых конкурентов в борьбе за выживание, тульского "Арсенала" (15 место) и ФК "Оренбург" (13 место) - 24 и 26 очков соответственно. Туляки в 29 туре сыграют дома с пермским "Амкаром", а оренбуржцы примут у себя ФК "Уфа".
Следует отметить, что "Крылья Советов" теоретически могут избежать и стыковых матчей в борьбе за место в премьер-лиге. Для этого самарцам необходимо побеждать в этом туре "Арсенал", а в последней игре сезона грозненский "Терек". Но при этом рассчитывать, что "Анжи" или "Урал", занимающие 12 и 11 место соответственно, проиграют оба своих матча, а ФК "Оренбург" не наберет в оставшихся встречах шесть очков.
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