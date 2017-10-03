"Крылья" Андрея Тихонова подросли, стали больше выигрывать и меньше пропускать

Самарская дружина под руководством молодого тренера продолжает уверенный поход за местом в российской премьер-лиге в следующем сезоне.



Подходит к концу первый круг розыгрыша ФНЛ. До экватора сезона «Крыльям» осталось провести три матча. Это второй в новой истории вынужденный «вояж» самарцев в Футбольную национальную лигу. В прошлый раз, в сезоне 2014/2015, «Крылья» под руководством Франка Веркаутерена успешно выполнили поставленную задачу. Сейчас самарцы идут на втором месте, отставая от лидера, "Енисея", всего на одно очко. Отрыв от ближайшего преследователя, питерского "Динамо" - семь очков.



Sgpress.ru сравнил некоторые показатели «КС» по итогам 16 игр в ФНЛ. Интересно, что, набрав меньше очков, "Крылья" Веркаутерена в сезоне 2014/2015 занимали после 16 тура первое место, деля его с "Томью".