Крупное ДТП на М-5 в Самарской области. Фура с отказавшими тормозами снесла шесть автомобилей. ФОТО
Авария произошла на 965 километре федеральной трассы территории Жигулевска.
Отметим, что это уже не первая подобная авария в Жигулевске за последнее время. 27 апреля на 967 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории города столкнулись 14 автомобилей. Тогда у грузовика, двигавшегося на спуск, также отказали тормоза. В том ДТП пострадали 8 человек.
По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегруза, двигавшегося на спуск. В результате фура врезалась в два грузовика и четыре легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.
Отметим, что это уже не первая подобная авария в Жигулевске за последнее время. 27 апреля на 967 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории города столкнулись 14 автомобилей. Тогда у грузовика, двигавшегося на спуск, также отказали тормоза. В том ДТП пострадали 8 человек.
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