Крупное ДТП на М-5 в Самарской области. Фура с отказавшими тормозами снесла шесть автомобилей. ФОТО

По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегруза, двигавшегося на спуск. В результате фура врезалась в два грузовика и четыре легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются.