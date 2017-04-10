Круизную навигацию в Самарской области закрыли из-за ледостава

По данным группы «Речфлот-63», полностью выполнить программу тура «Самара–Саратов–Самара» судно не смогло. Причина - ледостав на участке Волги от Сызрани до Балаково. В результате маршрут прошел в границах Самарской области.Как сообщают представители речного пассажирского предприятия, по этой же причине отменен более продолжительный круиз по маршруту «Самара–Волгоград», который был запланирован на 10 апреля.Жители города, которые уже купили билеты, могут поменять их на круиз «К крымским берегам» по маршруту «Самара–Керчь–Самара». Он пройдет с 16 по 30 апреля. Пересадка желающих будет осуществлена без доплат.Туристам, которых не устроит предложенный вариант, вернут всю сумму, которую они заплатили за путевку.«Когда откроется круизная навигация пока неизвестно», - уточнили sgpress.ru в Самарском речном пассажирском предприятии.