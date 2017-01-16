Кровати и матрасы важны для здорового сна
Как известно, для полноценного отдыха нужны соответствующие условия.
Речь идет не только о продолжительности сна, но и о том, на чем человек спит. Например, мало кому удастся хорошо отдохнуть без удобной кровати и матраса. Именно с этими атрибутами у людей ассоциируется качество сна, - как здорового, так и нездорового. Прежде, чем приобретать эти вещи на рынке, следует правильно определиться с их параметрами.
Неженатым, а также тем, кто предпочитает спать в одиночку, вполне подойдут односпальные кровати. Эта категория мебели включает сегодня множество моделей. Их длина варьируется от 186 до 200 см, а ширина – от 70 до 90 см. Чтоб не ошибиться с выбором, нужно учесть анатомические данные пользователя, в частности, его рост и комплекцию. Что касается матраса, его размер должен соответствовать мебели. Другими словами, для односпальных кроватей нужно покупать односпальные матрасы.
Определившись с габаритами, нужно присмотреться к материалу, из которого изготовлены описываемые аксессуары. Если говорить о кроватях, - на отечественном рынке имеется четыре их варианта: массив, МДФ, ЛДСП, металл, а также комбинация перечисленных материалов. Каждая версия имеет как плюсы, так и минусы. Например, самым экологичным и престижным является, конечно, массив. Однако, платить за эти преимущества придется соответственно.
Далее. Не затрагивая размеры матрасов, следует обратить внимание на их конструкцию. В настоящее время в продаже есть пружинные и беспружинные матрасы. Изделия первого типа имеют, как зависимый, так и независимый блок пружин. Хотя последние несколько дороже, они отличаются более высоким ортопедическим эффектом. Второй тип матрасов выполнен из натурального или искусственного латекса, ППУ и других аналогов.
При выборе матраса тоже важно учитывать комплекцию пользователя. В большинстве случаев приобретают матрасы средней жесткости. Они равномерно распределяют нагрузку во время сна, предотвращая искривление позвоночника. Однако, чрезмерно жесткий вариант так же вреден, как и слишком мягкий. В экологическом плане более предпочтительны аксессуары, изготовленные с применением натуральных материалов: войлока, шерсти, кокосовой койры и др.
На правах рекламы.
Речь идет не только о продолжительности сна, но и о том, на чем человек спит. Например, мало кому удастся хорошо отдохнуть без удобной кровати и матраса. Именно с этими атрибутами у людей ассоциируется качество сна, - как здорового, так и нездорового. Прежде, чем приобретать эти вещи на рынке, следует правильно определиться с их параметрами.
Неженатым, а также тем, кто предпочитает спать в одиночку, вполне подойдут односпальные кровати. Эта категория мебели включает сегодня множество моделей. Их длина варьируется от 186 до 200 см, а ширина – от 70 до 90 см. Чтоб не ошибиться с выбором, нужно учесть анатомические данные пользователя, в частности, его рост и комплекцию. Что касается матраса, его размер должен соответствовать мебели. Другими словами, для односпальных кроватей нужно покупать односпальные матрасы.
Определившись с габаритами, нужно присмотреться к материалу, из которого изготовлены описываемые аксессуары. Если говорить о кроватях, - на отечественном рынке имеется четыре их варианта: массив, МДФ, ЛДСП, металл, а также комбинация перечисленных материалов. Каждая версия имеет как плюсы, так и минусы. Например, самым экологичным и престижным является, конечно, массив. Однако, платить за эти преимущества придется соответственно.
Далее. Не затрагивая размеры матрасов, следует обратить внимание на их конструкцию. В настоящее время в продаже есть пружинные и беспружинные матрасы. Изделия первого типа имеют, как зависимый, так и независимый блок пружин. Хотя последние несколько дороже, они отличаются более высоким ортопедическим эффектом. Второй тип матрасов выполнен из натурального или искусственного латекса, ППУ и других аналогов.
При выборе матраса тоже важно учитывать комплекцию пользователя. В большинстве случаев приобретают матрасы средней жесткости. Они равномерно распределяют нагрузку во время сна, предотвращая искривление позвоночника. Однако, чрезмерно жесткий вариант так же вреден, как и слишком мягкий. В экологическом плане более предпочтительны аксессуары, изготовленные с применением натуральных материалов: войлока, шерсти, кокосовой койры и др.
На правах рекламы.
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