Красноглинский район отметил 65-летний юбилей
Благодаря преобразованиям, которые происходят на его территории, численность населения выросла на 23 тысячи человек.
Сейчас в Красноглинском районе появляются новые микрорайоны с доступным и качественным жильем, с соответствующей инфраструктурой. В 2016 году в микрорайоне Крутые Ключи была открыта самая большая в России школа на 1600 мест. Кроме того, в прошлом году была разработана концепция социально-экономического развития района, которая легла в основу аналогичных стратегий развития других территорий Самары.
По мнению главы Самары Олега Фурсова, существенное влияние на развитие района оказывает подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
- У района всегда была особая роль. Особенно она актуальна сейчас, когда город готовится к ЧМ по футболу. Через Красноглинский район проходят гостевые маршруты. Задача власти и общества в ближайшее время преобразить район таким образом, чтобы жители могли гордится малой родиной и результатами своего труда, - подчеркнул Олег Фурсов.
В преддверии этого события в районе происходит масштабное обновление инфраструктуры. Например, строится новая дорога до аэропорта «Курумоч», запланирован капитальный ремонт ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. В поселке Прибрежный планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Также будут отремонтированы фасады десятков многоквартирных домов, произведена реконструкция въездных зон, Волжского шоссе, а также улицы Коптевской.
Добавим, Красноглинский район - крупнейший район Самары, его площадь почти 170 кв.км. Впервые он появился на карте города еще в 1942 году, когда с фронта на его территорию были эвакуированы оборонные предприятия. Позднее он вошел в состав Кировского района, но в 1952 году вновь приобрел самостоятельность. На территории Красноглинского района работаю крупнейшие градообразующие предприятия: ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют, АО «Электрощит», АО «Международный аэропорт «Курумоч»» и другие.
Район состоит из пяти отдаленных друг от друга поселков, в которых проживают в общей сложности более 90 тысяч человек.
Сейчас в Красноглинском районе появляются новые микрорайоны с доступным и качественным жильем, с соответствующей инфраструктурой. В 2016 году в микрорайоне Крутые Ключи была открыта самая большая в России школа на 1600 мест. Кроме того, в прошлом году была разработана концепция социально-экономического развития района, которая легла в основу аналогичных стратегий развития других территорий Самары.
По мнению главы Самары Олега Фурсова, существенное влияние на развитие района оказывает подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
- У района всегда была особая роль. Особенно она актуальна сейчас, когда город готовится к ЧМ по футболу. Через Красноглинский район проходят гостевые маршруты. Задача власти и общества в ближайшее время преобразить район таким образом, чтобы жители могли гордится малой родиной и результатами своего труда, - подчеркнул Олег Фурсов.
В преддверии этого события в районе происходит масштабное обновление инфраструктуры. Например, строится новая дорога до аэропорта «Курумоч», запланирован капитальный ремонт ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. В поселке Прибрежный планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Также будут отремонтированы фасады десятков многоквартирных домов, произведена реконструкция въездных зон, Волжского шоссе, а также улицы Коптевской.
Добавим, Красноглинский район - крупнейший район Самары, его площадь почти 170 кв.км. Впервые он появился на карте города еще в 1942 году, когда с фронта на его территорию были эвакуированы оборонные предприятия. Позднее он вошел в состав Кировского района, но в 1952 году вновь приобрел самостоятельность. На территории Красноглинского района работаю крупнейшие градообразующие предприятия: ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют, АО «Электрощит», АО «Международный аэропорт «Курумоч»» и другие.
Район состоит из пяти отдаленных друг от друга поселков, в которых проживают в общей сложности более 90 тысяч человек.
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