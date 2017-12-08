Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Наступила зима, которая принесла с собой ветры, снегопады и метели. В это холодное время года хочется остаться дома, укутаться в плед и взять на руки теплого кота. Ведь практически у каждого самарца живут дома усатые любимцы. Несколько лет назад известный российский блогер Илья Варламов после поездки в Самару даже назвал наш город кошачьей столицей России.
- Могу точно сказать, что Самара - кошачья столица России, если не мира. Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Коты тут в каждом окне, в каждом дворе. Стамбул с его котами даже рядом не стоит, - написал в своем ЖЖ блогер.
Действительно в каждом районе нашего города можно встретить много уличных котов. Особенно в исторической части – в Самарском районе. Если заглянуть в частные дворики, можно увидеть целые кошачьи семьи.
Много котов в Советском и Железнодорожном районах. Летом они гуляют по дворам, а зимой прячутся в подвалах пятиэтажек. Добрые жители их постоянно подкармливают. Такая же ситуация и в Промышленном районе.
В Ленинском и Кировском районах часто можно встретить домашних котов, которые вышли погулять и возвращаются потом домой.
Что касается Красноглинского района, то больше всего котов на Мехзаводе. А вот в Крутых Ключах бродячих котов нет.
Октябрьский и особенно Куйбышевский районы славятся большим количеством собак. Однако в частном секторе Куйбышевского, например, в поселке Рубежный, котиков довольно много.
Для любителей пушистых в Самаре есть комфортные места, где концентрация усатых достигает критического, но очень дружелюбного максимума. Это котокафе. Там на постоянной основе живут кошки, с которыми посетители могут свободно играть и общаться. Например, тайм-кафе «Мурзик» на улице Молодогвардейской и котейня «ЧуКОТка» на 6-й просеке. Главная миссия этих заведений - пристраивать в добрые руки питомцев из приюта для животных «Надежда».
Ну и, конечно, есть в Самаре своеобразный памятник кошке. Он находится в Ленинском районе на Волжском проспекте у центральной проходной ГРЭС.
Скульптура в виде радиатора и подоконника с греющейся кошкой посвящена 150-летию изобретения отопительной батареи.
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