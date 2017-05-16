Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам

Сервис проверки контрагентов для корпоративных клиентов Сбербанка пополнился агрегатором данных. Он позволяет просто и быстро сформировать списки конкурентов, партнёров, клиентов на основе информации из баз данных ФНС России, в которых содержатся сведения обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях страны.



Пользователь загружает в агрегатор список ИНН (ОГРН) и указывает параметры поиска, среди которых контактная информация, дата постановки на учёт в налоговом органе, ОГРН, КПП, ИНН, основной и дополнительный виды деятельности, данные о лицензиях и о размере уставного капитала — всего 54 параметра. После этого сервис автоматически собирает запрашиваемые сведения и формирует базу данных компаний в формате Excel. Открытые официальные источники по одному запросу, как правило, предоставляют данные только по одной конкретной компании, в том время как сервис для корпоративных клиентов Сбербанка позволяет в рамках одного запроса агрегировать данные по множеству компаний.



Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». E-Invoicing позволяет также обмениваться юридически значимыми документами и сдавать обязательную отчетность в государственные органы в электронном виде.



Воспользоваться системой e-invoicing может любая компания независимо от формы собственности. При подключении дополнительного тарифа становится доступен обмен документами с любыми контрагентами в системе, в том числе с государственными органами, включая предоставление отчетности.



Подробная информация о возможностях и тарифах на использование сервиса E-invoicing, а также обучающие видеоролики представлены на сайте sberbank.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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