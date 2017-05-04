Концерт рэпера Хаски в Самаре отменяют из-за нападения на певца

По данным федеральных СМИ, в ходе него рэпер и еще четыре человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. На официальной странице Хаски в соцсети «Вконтакте» сообщается, что в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, а запланированный весенний тур по России переносится на осень.В Самаре рэп-исполнитель должен был выступить в «Звезде» 7 мая. Билеты, приобретенные на этот концерт, будут действительны во время приезда Хаски в наш город осенью.