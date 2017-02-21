Концерт «Город трудовой и боевой славы» стал победителем губернского фестиваля
Состоялся IV Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В самарской программе приняли участие 610 человек – представители 37 муниципальных и государственных учреждений сферы культуры и образования, а также национально-культурных центров столицы региона.
Концертная программа была посвящена присвоению Самаре звания «Город трудовой и боевой славы» в сентябре 2016 года. В мероприятии были представлены традиционное народное искусство народов Поволжья, образ Куйбышева и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, образ Самары как центра космического ракетостроения. Все это сопровождалось тематическим видеорядом (самарская кинохроника, кадры художественных фильмов, снятых в городе и о нем).
Завершился концерт массовым исполнением песни заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко «Город трудовой и боевой славы».
В самарской программе приняли участие 610 человек – представители 37 муниципальных и государственных учреждений сферы культуры и образования, а также национально-культурных центров столицы региона.
Концертная программа была посвящена присвоению Самаре звания «Город трудовой и боевой славы» в сентябре 2016 года. В мероприятии были представлены традиционное народное искусство народов Поволжья, образ Куйбышева и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, образ Самары как центра космического ракетостроения. Все это сопровождалось тематическим видеорядом (самарская кинохроника, кадры художественных фильмов, снятых в городе и о нем).
Завершился концерт массовым исполнением песни заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко «Город трудовой и боевой славы».
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