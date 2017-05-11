Контролер, озеленитель или вожатый. Где и как можно подработать летом?

Если вы любите детей и готовы проводить с ними 24 часа в сутки, вас может заинтересовать возможность с июня по август поработать в летнем лагере - во многие из них как раз сейчас идет набор персонала. Например, детский оздоровительный комплекс «Костер» приглашает педиатра, медсестру, педагога-организатора, руководителей кружков, психолога, бухгалтера, специалиста отдела кадров, слесаря-сантехника, радиста.Требования к соискателям разные. Если на должность педиатра может претендовать только врач, имеющий действующий сертификат в педиатрии и опыт работы не менее пяти лет, то, например, на вакансию радиста или руководителя кружка готовы рассмотреть человека без опыта работы. В качестве бонуса - бесплатное питание, а если нужно, то и проживание. Оформление по Трудовому кодексу. Тел. 952-95-84.Муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» приглашает женщин, готовых до ноября заниматься озеленением нашего города. В обязанности будет входить подготовка клумб, высаживание цветов, уход за ними, проведение подкормки, прополки и прочих видов работ.Никаких особых требований к соискателям не предъявляют. Готовы принять и студентов, и пенсионеров, лишь бы были силы и здоровье - работа достаточно сложная, и в жару, и в дождь, и в непогоду - полный восьмичасовой рабочий день. Пятидневка, но нередко приходится работать и по субботам - за отгул или двойную оплату.Выплата заработной платы производится стабильно два раза в месяц и составляет в среднем 15-16 тысяч рублей.- При трудоустройстве необходимо представить полный пакет документов: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство, свидетельство ИНН и даже справку о прохождении флюорографии, - пояснили в отделе кадров «Спецремстройзеленхоза». Тел. 951-28-45.Еще одна возможность трудоустроиться на лето - поработать контролером пункта проката в од- ном из самарских парков. На выбор предлагаются парки «Дружба», им. Гагарина, Победы, 50-летия Октября. График гибкий, требования минимальные - наличие среднего образования. Зарплата - 12 600 рублей. Тел. 332-11-63.