Консул Коста-Рики: «Мне нравится Самара - очень красивый, очень чистый город»

Он сообщил, что на ЧМ к нам приехали четыре тысячи его соотечественников.



В воскресенье, 17 июня, на стадионе «Самара Арена» состоялся матч сборных Коста-Рики и Сербии. Им открылся самарский игровой цикл ЧМ-2018.



Площадку Фестиваля болельщиков посетил консул Республики Коста-Рика Давид Альфаро Мата. Вместе с тысячами фанатов футбола, собравшихся на площади имени Куйбышева, он смотрел трансляцию матча на гигантском экране. В перерыве между таймами консул пообщался с журналистами.



- Замечательно провожу время в Самаре. Мне нравится этот город - очень красивый, очень чистый, все отлично устроено и продумано, - сказал господин Мата. - Площадка Фестиваля болельщиков тоже очень красивая, здесь приятно находиться. Изображение на экране - превосходного качества.



Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола. На следующий матч своей сборной они отправятся в Санкт-Петербург. Всего же, по прогнозу господина Мата, на игру в Северной столице приедут шесть тысяч костариканцев.



- Для нашей страны, довольно небольшой, попадание на Чемпионат мира по футболу - значительное достижение, - сказал он. - К тому же как консул я заинтересован в том, чтобы как можно больше людей из Коста-Рики познакомились с Россией, ее людьми, культурой, природой.



Дипломат отметил, что в Коста-Рике есть курортное место, которое называется почти так же же, как наш город, - Самара (ударение на первый слог).



- Там много отличных пляжей. Рассчитываем, что теперь жители вашего города захотят увидеть нашу Самару, - сказал он.