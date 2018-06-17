Консул Коста-Рики: «Мне нравится Самара - очень красивый, очень чистый город»
Он сообщил, что на ЧМ к нам приехали четыре тысячи его соотечественников.
В воскресенье, 17 июня, на стадионе «Самара Арена» состоялся матч сборных Коста-Рики и Сербии. Им открылся самарский игровой цикл ЧМ-2018.
Площадку Фестиваля болельщиков посетил консул Республики Коста-Рика Давид Альфаро Мата. Вместе с тысячами фанатов футбола, собравшихся на площади имени Куйбышева, он смотрел трансляцию матча на гигантском экране. В перерыве между таймами консул пообщался с журналистами.
- Замечательно провожу время в Самаре. Мне нравится этот город - очень красивый, очень чистый, все отлично устроено и продумано, - сказал господин Мата. - Площадка Фестиваля болельщиков тоже очень красивая, здесь приятно находиться. Изображение на экране - превосходного качества.
Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола. На следующий матч своей сборной они отправятся в Санкт-Петербург. Всего же, по прогнозу господина Мата, на игру в Северной столице приедут шесть тысяч костариканцев.
- Для нашей страны, довольно небольшой, попадание на Чемпионат мира по футболу - значительное достижение, - сказал он. - К тому же как консул я заинтересован в том, чтобы как можно больше людей из Коста-Рики познакомились с Россией, ее людьми, культурой, природой.
Дипломат отметил, что в Коста-Рике есть курортное место, которое называется почти так же же, как наш город, - Самара (ударение на первый слог).
- Там много отличных пляжей. Рассчитываем, что теперь жители вашего города захотят увидеть нашу Самару, - сказал он.
В воскресенье, 17 июня, на стадионе «Самара Арена» состоялся матч сборных Коста-Рики и Сербии. Им открылся самарский игровой цикл ЧМ-2018.
Площадку Фестиваля болельщиков посетил консул Республики Коста-Рика Давид Альфаро Мата. Вместе с тысячами фанатов футбола, собравшихся на площади имени Куйбышева, он смотрел трансляцию матча на гигантском экране. В перерыве между таймами консул пообщался с журналистами.
- Замечательно провожу время в Самаре. Мне нравится этот город - очень красивый, очень чистый, все отлично устроено и продумано, - сказал господин Мата. - Площадка Фестиваля болельщиков тоже очень красивая, здесь приятно находиться. Изображение на экране - превосходного качества.
Консул сообщил, что сейчас в Самаре находятся примерно четыре тысячи его соотечественников. По его словам, костариканцы отлично проводят время, наслаждаются праздником футбола. На следующий матч своей сборной они отправятся в Санкт-Петербург. Всего же, по прогнозу господина Мата, на игру в Северной столице приедут шесть тысяч костариканцев.
- Для нашей страны, довольно небольшой, попадание на Чемпионат мира по футболу - значительное достижение, - сказал он. - К тому же как консул я заинтересован в том, чтобы как можно больше людей из Коста-Рики познакомились с Россией, ее людьми, культурой, природой.
Дипломат отметил, что в Коста-Рике есть курортное место, которое называется почти так же же, как наш город, - Самара (ударение на первый слог).
- Там много отличных пляжей. Рассчитываем, что теперь жители вашего города захотят увидеть нашу Самару, - сказал он.
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