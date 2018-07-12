"Коноплевцы" из сборной России о Чемпионате мира по футболу

- Мы могли бы дойти до полуфинала, - рассказал полузащитник сборной России, воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева Роман Зобнин. - Вполне заслуживали по игре. К сожалению, нам не повезло. СИспанией повезло, а сегодня нет - это футбол. В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые на протяжении всего турнира гнали вперед, всячески поддерживали. Наверное, то, что мы дошли до четвертьфинала, - это во многом заслуга болельщиков. Провести подряд два матча по 120 минут - это ужасно. Я никому не посоветую такого. Ни сил, ни эмоций. Честно говоря, не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Не помню. Как мы собирались в круг, какой-то шум, кто-то чтото говорил. Не могу вспомнить, что было. Я отключился, реально. Помню, сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как самочувствие. Я говорил, так себе. Меня вытягивали уже из такого состояния, что я сидел и вообще ничего не понимал. Пришел в раздевалку - мне стало плохо. То, что сегодня не бил пенальти, - это личное решение. Просто сил вообще не было.Другой воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева, защитник сборной России Илья Кутепов остался доволен тем, как сложился Чемпионат мира-2018:- Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний Чемпионат мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.- Хорошая команда. Есть много звезд, которые играют в топклубах Европы. Против таких мастеров всегда очень сложно играть. Но результат определился лишь в серии пенальти. Мы доказали, что против них можно играть.- У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день смог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде.- Наверное, выделю форвардов сборной Уругвая Суареса и Кавани. Они действительно очень сильные ребята.- Вывод простой: мы можем играть с любым соперником. Это показал и матч со сборной Хорватии. Мы проиграли не 0:3, а сыграли 2:2, и все решилось только в серии пенальти. Это показатель. Как и встреча с Испанией. Да, мы большую часть матча играли без мяча, у них было преимущество, но в итоге дальше прошли мы, а не они.Следующий матч сборная России проведет 7 сентября. Ее ждет выезд в Турцию, где она стартует в Лиге наций - новом турнире, призванном упорядочить ситуацию с товарищескими матчами. Все команды распределили по четырем лигам (A, B, C, D). Это происходило еще до ЧМ-2018, поэтому поляки, исландцы и швейцарцы попали в лигу A, а сборную России поместили в лигу B. Вместе с еще 11-ю сборными. Их разделили на четыре группы по три команды. У нас группа 2: Россия, Турция, Швеция. Кто займет первое место - поднимется в лигу «A», второе - останется в лиге B, последнее третье - опустится в лигу С.7 сентября. Трабзон. Турция - Россия11 октября. Калининград. Россия - Швеция14 октября. Сочи. Россия - Турция21 ноября. Сольна. Швеция - РоссияТакже сборную России ждут осенью два товарищеских матча: 10 сентября дома против Чехии и 15 ноября в Лейпциге с Германией. Отбор на Евро-2020 начнется весной 2019-го. Жеребьевка пройдет в декабре.Последний раз сборная России пропустила чемпионат Европы в 2000 году, когда в финальную часть проходили 16 команд. Сейчас количество участников выросло до 24, что увеличивает шансы.