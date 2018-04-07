Конкурс на проектирование капремонта школы №46 состоится до конца апреля

Параллельно с этим департаментом градостроительства подготовлен пакет документов на разработку рабочей и сметной документации на капитальный ремонт школы, поскольку угроз обрушения здания на сегодняшний день нет.Сейчас объявлен аукцион на разработку проекта ремонта школы. Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение доступа в школу маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и устройство универсальной спортивной площадки возле школы.Разработка документации должна занять три месяца с момента заключения контракта с учетом положительного заключения государственной экспертизы. Аукцион в электронной форме пройдет 26 апреля, а контракт планируется заключить 8 мая.В соответствии с условиями контракта проектная документация должна быть сделана и пройти государственную экспертизу до 1 сентября нынешнего годаНапомним, в сентябре прошлого года в одном из кабинетов начальных классов школы на Советской Армии, 230 треснула штукатурка на потолке. Здание признали аварийным, а школьников распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытой школы.