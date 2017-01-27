Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального предприятия «Пассажиравтотранс».
«ЛиАз» двигался по маршруту в сторону Железнодорожного вокзала Самары. Пассажиру, мужчине 43-х лет, стало плохо. Кондуктор и водитель сделали все, чтобы доставить умирающего человека в ближайшее лечебное учреждение - в Дорожную клиническую больницу. Их поддержали другие пассажиры, многие из которых до последнего оставались на месте печальных событий. К сожалению, спасти мужчину не удалось.
Кристина Игошина, кондуктор МП «Пассажиравтотранс»:
- На остановке "Филармония" пассажир вошел в заднюю дверь, потом через одну остановку подошел к выходу. Он стоял, держался за поручень и вдруг упал. Ему стало плохо, он побледнел, посинел. Все собрались около него, были на нервах, в панике. Я побежала к водителю. Мы думали, что делать. Я растерялась. Работаю кондуктором три с половиной года, и такое впервые.
Я, пассажиры, которые не вышли (человек шесть-семь), звонили в "скорую", там шло ожидание вызова. Решили, что нужно быстро ехать в больницу, спасать человека, и помчались. Все время с нами оставался 22-летний парень Сергей: держал мужчину, постоянно прощупывал пульс. Мы пытались привести его в чувство.
Когда подъехали к больнице, один пассажир побежал к врачам. Прошло несколько минут. Я была в автобусе и не знаю, что им ответили. Но медики не пришли. Потом в больницу отправились уже человек пять. Минут через десять-пятнадцать пришла врач, прослушала пульс мужчины, сказала, что он умер. Уже поздно. "Скорая" приехала минут через тридцать, а потом полиция. Подъехали и родственники, жена и дочка 11-ти лет. Девочка плакала, рвалась к папе, кричала: "Почему ты нас бросил?" Пассажир Сергей успокаивал жену погибшего, объяснял, что уже не вернешь.
Денис Трифонов, водитель МП «Пассажиравтотранс»:
- Я ехал по маршруту. Подошла кондуктор, сказала, что пассажиру стало плохо. Я остановил автобус, пришел в салон. Мужчина лежал, его подняли, посадили, дыхания практически не было. Вызывали "скорую", но никто не дозвонился, и решили везти в больницу. До медучреждения было три остановки, думали, что там окажут помощь быстрее. Постоянно нащупывали пульс. Кто-то говорил, что пульс еле-еле есть, другие, что пульса нет. Была суета, шок. Мы делали все возможное, чтобы помочь. Думаю, каждый бы так поступил. По протоколу, мы были обязаны высадить пассажиров. Но никто не возмущался, что автобус не следует по маршруту. Кому нужно было, тот вышел, а остальные хотели помочь словесно или какими-то действиями.
Привезли в больницу. Дорога была свободная, добрались за три-четыре минуты. Сначала кто-то из пассажиров зашел туда, но врач не вышла. Потом зашли несколько человек. Врач вышла и констатировала смерть.
Хоть я и не знал скончавшегося мужчину, но у меня до сих пор нехорошее состояние. И вчера думал о случившемся, и сегодня. В первый раз на глазах человек умирает.
Думал, что чем быстрее доставим в больницу, тем будет лучше. Но не получилось. Я сделал все, что мог.
«ЛиАз» двигался по маршруту в сторону Железнодорожного вокзала Самары. Пассажиру, мужчине 43-х лет, стало плохо. Кондуктор и водитель сделали все, чтобы доставить умирающего человека в ближайшее лечебное учреждение - в Дорожную клиническую больницу. Их поддержали другие пассажиры, многие из которых до последнего оставались на месте печальных событий. К сожалению, спасти мужчину не удалось.
Кристина Игошина, кондуктор МП «Пассажиравтотранс»:
- На остановке "Филармония" пассажир вошел в заднюю дверь, потом через одну остановку подошел к выходу. Он стоял, держался за поручень и вдруг упал. Ему стало плохо, он побледнел, посинел. Все собрались около него, были на нервах, в панике. Я побежала к водителю. Мы думали, что делать. Я растерялась. Работаю кондуктором три с половиной года, и такое впервые.
Я, пассажиры, которые не вышли (человек шесть-семь), звонили в "скорую", там шло ожидание вызова. Решили, что нужно быстро ехать в больницу, спасать человека, и помчались. Все время с нами оставался 22-летний парень Сергей: держал мужчину, постоянно прощупывал пульс. Мы пытались привести его в чувство.
Когда подъехали к больнице, один пассажир побежал к врачам. Прошло несколько минут. Я была в автобусе и не знаю, что им ответили. Но медики не пришли. Потом в больницу отправились уже человек пять. Минут через десять-пятнадцать пришла врач, прослушала пульс мужчины, сказала, что он умер. Уже поздно. "Скорая" приехала минут через тридцать, а потом полиция. Подъехали и родственники, жена и дочка 11-ти лет. Девочка плакала, рвалась к папе, кричала: "Почему ты нас бросил?" Пассажир Сергей успокаивал жену погибшего, объяснял, что уже не вернешь.
Денис Трифонов, водитель МП «Пассажиравтотранс»:
- Я ехал по маршруту. Подошла кондуктор, сказала, что пассажиру стало плохо. Я остановил автобус, пришел в салон. Мужчина лежал, его подняли, посадили, дыхания практически не было. Вызывали "скорую", но никто не дозвонился, и решили везти в больницу. До медучреждения было три остановки, думали, что там окажут помощь быстрее. Постоянно нащупывали пульс. Кто-то говорил, что пульс еле-еле есть, другие, что пульса нет. Была суета, шок. Мы делали все возможное, чтобы помочь. Думаю, каждый бы так поступил. По протоколу, мы были обязаны высадить пассажиров. Но никто не возмущался, что автобус не следует по маршруту. Кому нужно было, тот вышел, а остальные хотели помочь словесно или какими-то действиями.
Привезли в больницу. Дорога была свободная, добрались за три-четыре минуты. Сначала кто-то из пассажиров зашел туда, но врач не вышла. Потом зашли несколько человек. Врач вышла и констатировала смерть.
Хоть я и не знал скончавшегося мужчину, но у меня до сих пор нехорошее состояние. И вчера думал о случившемся, и сегодня. В первый раз на глазах человек умирает.
Думал, что чем быстрее доставим в больницу, тем будет лучше. Но не получилось. Я сделал все, что мог.
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Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
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