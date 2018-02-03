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Кому нужен паспорт. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни самарцев XIX-XX веков. 

Сегодня я расскажу о том, как для наших предков - горожан, мещан - важен был паспорт. В Российской империи если мещанин хотел покинуть, даже временно, город, к которому был приписан, он должен был получить паспортную книжку (выдавалась на пять лет) или паспорт (выдавался на один год, а также на три или шесть месяцев). Паспортную книжку можно было получить только в том случае, если за мещанином не числились недоимки и рекрутские обязательства. Или по особому решению мещанского общества города. Мещанки вписывались в паспорта своих мужей. Такие «срочные» паспорта, выдававшиеся на определенный срок, получали только податные сословия.

Лица неподатных сословий получали бессрочный паспорт. В паспорте отмечалось, кто женат, кто холост, кто вдов, после какого брака. Год, месяц и число рождения писали прописью. Потом обозначалось, по какому документу, из какого казначейства паспорт выдан и под каким номером он внесен в книгу. Вверху паспорта с левой стороны печатался государственный герб и цена документа. Под гербом отмечались особые приметы: возраст, рост, волосы, брови, глаза, нос, рот, подбородок, лицо, особые приметы. И если мещанин по своим торговым делам оказывался с просроченным паспортом вне города своей приписки, его могли признать беспаспортным бродягой и отправить под конвоем к месту приписки.

Лишь именной указ Сенату 5 октября 1906 года вводил лицам бывших податных сословий свободу избрания постоянного места жительства. И только после этого мещанам стали выдавать бессрочные паспорта. Поэтому до 1906 года паспорт являлся исключительно важной деталью городской мещанской повседневности. И в Государственном архиве Самарской области хранится много дел, повествующих о жизни «маленького человека» нашего города, связанных с паспортом.

История шестая. Особый стиль

Самарский мещанин Алексей Соловьев писал мещанскому старосте, ведавшему выдачей паспортов, в 1856 году письмо. Оно интересно тем, что было весьма типично для горожан Самары. В нашем городе сложился определенный стиль общения человека с властью. Легкий. К власти обращались как к своей, родной. Ну, конечно, под властью нужно понимать сословных и городских начальников.

«Милостивый Государь! Никанор Семенович! Пришла пора немедлинности на пересылку государственных податей, да и правда ныне так долго промедлил, в продчем была тому причина: у нас по дому в семействе неблагополучно к большому прискорбию. Почтенная наша маминька покинула нас и оставила навечно, отойдя в Будущий мир 25 декабря. Но сколько ни грусти - невозвратим этот путь для каждого. Итак, Милостивый Государь Никанор Семенович, всепокорнейшею просьбою обращаюсь к вам на взнос податей. При сём посылаю денег с серноводским полицейским солдатом Петром Емельяновым 10 руб. серебром за сей текущий год, а недоимка моя составляет 7 руб. А теперь потрудитесь выправить два паспорта мне и сыну Сашеньке. Сделайте милость, ради Бога потрудитесь об этом похлопотать. Чем премного обяжите. Наше истинное Почитание Вам и милостивой Государыне Глафире Александровне. От всей Души желаю Вам быть Здоровым Равно и деткам Вашим. При истинном Почитании навсегда пребываю с исключительно Уважением. Милостивый Государь Ваш. Алексей Соловьев».


























История седьмая. Дела семейные

Очень часто паспорт использовался для решения внутрисемейных конфликтов. В 1898 году один разгневанный или просто вредный муж, самарский мещанин Парамон Прянишников, написал заявление на имя мещанского старосты:

«Имею честь просить Ваше степенство законной моей жене Елене Васильевне Прянишниковой не выдавать положительно никакого письменного вида на жительство не только в иногороднии места, но и в самом городе Самаре без моего на то письменного согласия или личной явки в Мещанскую управу в следствии ея, Елены Прянишниковой, безнравственного поведения. 2 февраля 1898 г.».

А 8 августа 1898 года на имя самарского губернатора поступило прошение от самарской мещанки Елены  Прянишниковой:

«Муж мой, самарский мещанин Парамон Николаев Прянишников вот уже четвертый год, как бросил меня, не давая мне не только что на прокормление, но постоянно бил меня, в виду чего и не имея при себе какого либо документа, я нахожусь в крайне безвыходном положении, а потому желая поступить куда либо на место и там добывать себе средства к жизни, я обратилась в самарскую мещанскую управу с просьбой о выдаче мне паспорта, но Управа в выдаче мне такового отказала, требуя на то согласие мужа, тогда как я и сама не знаю где он в настоящее время находится. Объяснив такое мое безвыходное положение Вашему Превосходительству я имею честь покорнейше просить о производстве о вышеозначенном полицейского дознания и предписать самарской мещанской управе на основании Высочайшего Положения 7 июля 1897 года выдать мне годовой паспорт на проживание. Справедливость объясненного мною могут подтвердить симбирская мещанка Марья Павловна Счастливцева, проживающая во второй части г. Самары по Казанской улице в доме Павлова и мещанка Кашина».

3 сентября 1898 года из самарского губернского правления в мещанскую управу пришло распоряжение о выдаче мещанке Прянишниковой паспорта ввиду того, что ее муж «в настоящее время в безвестной отлучке и два года сам не получал паспорта». Вот такая история! То есть для Парамона Прянишникова важнее оказалось наказать жену, чем самому оказаться в статусе «бесписьменного бродяги», проживающего без паспорта. Как это похоже на многих современных мужей!..
Дата: 3 февраля 2018 , 20:10
205
Автор текста: Зоя Кобозева
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