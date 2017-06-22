Комод заменит несколько предметов мебели
Важной деталью любого современного спального гарнитура является комод.
Этот предмет мебели широко используется при оформлении, как больших домов, так и маленьких квартир, чему способствует его практичность и функциональность. В зависимости от конструкции комод может с легкостью заменить шкаф, сервант, туалетный столик и даже подставку для телевизора.
Такой предмет мебели, как правило, используется в спальне. В нем хозяйка может хранить белье и другие вещи первой необходимости. Классический комод - это предмет мебели с несколькими выдвижными ящиками и столешницей, однако на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/TriYA_165_mebel.html) представлены и другие его разновидности. Так, сегодня можно встретить такие варианты его исполнения:
большой комод с ящиками, полками и отсеками для хранения;
комод с зеркалом, который можно использовать как туалетный столик;
витрина - внешне напоминает сервант, в котором под стеклом можно хранить столовые наборы и различные декоративные предметы;
трансформер - может менять свое назначение и форму, оптимально подойдет для малогабаритных помещений;
комод с раскладной гладильной доской.
Внешне такая мебель часто оформляется декоративной резьбой, различными вставками и узорами. А детские комоды, доступные для покупки на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/detskie/triya/), имеют яркие цвета и оригинальные формы.
Чаще всего такая мебель изготавливается из дерева, ДСП или МДФ. Более качественными и долговечными являются деревянные комоды. Они производятся из разных сортов древесины и имеют чрезвычайно привлекательный внешний вид. Однако к недостаткам такой мебели стоит отнести ее большой вес и высокую цену. Более доступными по стоимости являются изделия из МДФ и ДСП. При этом первые отличаются большей долговечностью и эстетичностью.
Также в продаже доступны комоды из пластика, которые чаще всего используют для кухонь или ванных, благодаря их устойчивости к влаге и перепадам температуры. В особую нишу стоит выделить предметы интерьера из ротанга, подобрать которые можно на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/spalny/triya/). Они отличаются легкостью, прочностью, а также привлекательным внешним видом. Такой комод прекрасно дополнит интерьер в восточном стиле. Кроме того, благодаря своей обильности, простоте в уходе и практичности эта мебель широко используется для оформления дач или загородных домов.
На правах рекламы
Этот предмет мебели широко используется при оформлении, как больших домов, так и маленьких квартир, чему способствует его практичность и функциональность. В зависимости от конструкции комод может с легкостью заменить шкаф, сервант, туалетный столик и даже подставку для телевизора.
Такой предмет мебели, как правило, используется в спальне. В нем хозяйка может хранить белье и другие вещи первой необходимости. Классический комод - это предмет мебели с несколькими выдвижными ящиками и столешницей, однако на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/TriYA_165_mebel.html) представлены и другие его разновидности. Так, сегодня можно встретить такие варианты его исполнения:
большой комод с ящиками, полками и отсеками для хранения;
комод с зеркалом, который можно использовать как туалетный столик;
витрина - внешне напоминает сервант, в котором под стеклом можно хранить столовые наборы и различные декоративные предметы;
трансформер - может менять свое назначение и форму, оптимально подойдет для малогабаритных помещений;
комод с раскладной гладильной доской.
Внешне такая мебель часто оформляется декоративной резьбой, различными вставками и узорами. А детские комоды, доступные для покупки на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/detskie/triya/), имеют яркие цвета и оригинальные формы.
Чаще всего такая мебель изготавливается из дерева, ДСП или МДФ. Более качественными и долговечными являются деревянные комоды. Они производятся из разных сортов древесины и имеют чрезвычайно привлекательный внешний вид. Однако к недостаткам такой мебели стоит отнести ее большой вес и высокую цену. Более доступными по стоимости являются изделия из МДФ и ДСП. При этом первые отличаются большей долговечностью и эстетичностью.
Также в продаже доступны комоды из пластика, которые чаще всего используют для кухонь или ванных, благодаря их устойчивости к влаге и перепадам температуры. В особую нишу стоит выделить предметы интерьера из ротанга, подобрать которые можно на сайте Mebhome.Ru (http://www.mebhome.ru/shop/spalny/triya/). Они отличаются легкостью, прочностью, а также привлекательным внешним видом. Такой комод прекрасно дополнит интерьер в восточном стиле. Кроме того, благодаря своей обильности, простоте в уходе и практичности эта мебель широко используется для оформления дач или загородных домов.
На правах рекламы
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