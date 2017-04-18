Коммунальщики скорректируют свои планы, учитывая ремонт дорог Самары

Это связано с тем, что администрация города больше не намерена давать разрешение на прокладку новых сетей или неаварийный ремонт, если для этого придется вскрывать недавно уложенный асфальт.На вчерашнем совещании в мэрии представители компаний рассказали, как корректировали свои планы. Технический директор ООО «Самарские коммунальные системы» Дмитрий Ракицкий пояснил, что во всех трех случаях прошлого года, озвученных на совещании, речь шла о подключении к сетям новых объектов. А повлиять на то, чтобы застройщики четко соблюдали сроки, сетевые компании не могут. Он добавил, что сейчас взаимодействие в полной мере обеспечено, свои обязательства СКС выполнят.Исполнительный директор ОАО «Предприятие тепловых сетей» Александр Дятлов сообщил, что первоначально компания планировала переложить в этом сезоне пять участков трубопровода. Однако получив информацию от муниципалитета, увеличила их число до 21. Дополнительные затраты компании в этом сезоне составят 400 млн рублей. Однако ей не придется тратиться на восстановление дорожного плотна, что в конечном счете ведет к экономии. А увеличение количества обновленных участков в целом сказывается на надежности системы теплоснабжения.- Если ситуации со вскрытием обновленных объектов улично-дорожной сети будут повторяться, мы ужесточим меры, которые применяются к нарушителям. Мы идем по пути усиления ответственности за подобные действия. В условиях непростой экономической ситуации такие нарушения могут нанести компаниям серьезный финансовый и репутационный ущерб.