Коммунальщики Самары готовятся к генеральной уборке города в ежедневном режиме

Особенно тщательно очищают отмостки, чтобы во время оттепели вода не попала в подвалы.- С раннего утра на уборку выходят несколько десятков дворников. Также задействовано не менее восьми единиц техники, - сказал Белебеев.Начальник отдела организации содержания автомобильных дорог департамента городского хозяйства и экологии Павел Дюгаев отметил: в этот период муниципальные предприятия выполняют целый комплекс мероприятий, чтобы подготовить город к весне. Рабочие заняты ворошением снега и подбором вытаявшего мусора с придорожных газонов. Начинается очистка прилотковой части дорог.Также продолжается аварийно- ямочный ремонт - временная мера для устранения дефектов дорожного покрытия, образовавшихся зимой из-за перепадов температуры. Приведено в порядок уже более 11 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежесуточно в работе задействовано до девяти бригад. Всего планируется отремонтировать таким способом 37 тысяч «квадратов» покрытия. С наступлением благоприятных погодных условий стартует более основательный ремонт - картами.