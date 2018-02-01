Коммунальщики: для заливки катка на "Восходе" использовали ворованную воду

Владельцы стадиона должны будут заплатить более семи миллионов рублей. Спортобъект отключили от водоснабжения.



Как сообщили в пресс-службе «Самарских коммунальных сетей» , в компанию обратилась одна из жительниц дома на Заводском шоссе Самары и сообщила, что стадион «Восход» использует воду из пожарного гидранта.



При проверке эта информация подтвердилась. К пожарному гидранту внутри служебных помещений стадиона был присоединен шланг, из которого заливали каток. При этом, как сообщает СКС, договор на водоснабжение администрация стадиона не имеет и за воду не платит.



Кроме того, по сведениям жителей, для заливки льда зимой и для полива газона летом используется еще один пожарный гидрант, находящийся рядом со строениями стадиона.



Предварительно нарушители должны будут заплатить более 7 миллионов рублей. Также возможны санкции за пользование пожарными гидрантами, так как это запрещено правилами безопасности. Сейчас стадион отключили от водоснабжения.