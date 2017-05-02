Коммерческим перевозчикам Самары напомнили о бесплатном проезде для ветеранов ВОВ

В преддверии праздника городская администрация напомнила пассажирским перевозчикам о льготах, действующих для ветеранов Великой Отечественной войны.- У нас не должно возникать ситуаций, когда, например, участник войны забыл дома удостоверение или другой документ, хочет доехать на Парад, а его высаживают из транспорта, - сказал первый замглавы Самары Владимир Василенко.В департаменте транспорта напомнили, что бесплатный проезд для ветеранов ВОВ действует в муниципальном транспорте круглогодично. Коммерческим перевозчикам также рекомендовано не брать денег с пассажиров - участников Великой Отечественной войны.Стоит добавить, что бесплатным для ветеранов в Самаре будет не только проезд. В дни праздника они смогут свободно посещать муниципальные музеи. Помимо этого,весь май вход на спектакли театра «Самарская площадь» для ветеранов будет бесплатным.