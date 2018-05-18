Команда Самарской области вошла в тройку победителей спортивной эстафеты на "Туриаде"

В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018».



Всего в мероприятии участвует почти 700 человек из регионов ПФО, в том числе команда Самарской области. Ребята из турклубов региона прошли отборочные соревнования и заслужили право представлять Самарский регион на окружном слете.



Три дня участники лагеря будут соревноваться в физической выносливости, знаниях о туризме и истории родного края, знакомиться с достопримечательностями других регионов.



В первый день слета прошла спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». Самарские ребята заняли третье место. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил самарцам заслуженные награды и подарки.



Председатель Федерации спортивного туризма Самарской области Рафик Хакимов отметил, что в регионе развитию спортивного туризма уделяется особое внимание.



- Регулярно проводятся многодневные походы, туристические соревнования и фестивали. Туркружки, клубы и секции стали появляться в городских и сельских общеобразовательных учреждениях, - сказал Рафик Хакимов.



Он также заявил, что команда Самарской области серьезно нацелена на победу в «Туриаде».