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Команда Самарской области готова к участию в лагере «Туриада-2017»

7 мая в самарском учебно-спортивном центре «Чайка» завершились областные соревнования «Туриады».

Более двухсот юношей и девушек из туристских клубов, секций и образовательных учреждений состязались за право участвовать в пятом юбилейном спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2017». В течение двух дней спортсмены преодолевали горные и пешеходные дистанции, соревновались в фигурном вождении велосипеда. Возраст участников – от 14 лет до 21 года.

Также в рамках областного финала состоялись конкурсы на лучшую разработку регионального спортивного туристского маршрута Самарской области, конкурс авторской песни и видеопрезентаций региональных туристских объектов, маршрутов и событий.

Победители в составе сборной команды из 40 человек будут представлять Самарскую область в спортивно-туристком лагере ПФО «Туриада», который пройдет с 16 по 19 мая в Хвалынске Саратовской области.







Дата: 15 мая 2017 , 18:12
167
Автор текста: Ксения Кармазина
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