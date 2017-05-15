Команда Самарской области готова к участию в лагере «Туриада-2017»

Более двухсот юношей и девушек из туристских клубов, секций и образовательных учреждений состязались за право участвовать в пятом юбилейном спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2017». В течение двух дней спортсмены преодолевали горные и пешеходные дистанции, соревновались в фигурном вождении велосипеда. Возраст участников – от 14 лет до 21 года.Также в рамках областного финала состоялись конкурсы на лучшую разработку регионального спортивного туристского маршрута Самарской области, конкурс авторской песни и видеопрезентаций региональных туристских объектов, маршрутов и событий.Победители в составе сборной команды из 40 человек будут представлять Самарскую область в спортивно-туристком лагере ПФО «Туриада», который пройдет с 16 по 19 мая в Хвалынске Саратовской области.