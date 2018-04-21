Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз

На днях в Самаре подвели итоги культурно-просветительского проекта «Городское приключение #Самараbest», организованного «Самарской газетой» и компанией «Самараинтур» при поддержке партнеров. Эта командная игра, разбитая на несколько этапов, объединила в себе формат квеста и экскурсии. В течение двух с половиной недель команды, состоящие из трех человек, узнавали новое, посещая популярные или, наоборот, малоизвестные самарские объекты. Параллельно разгадывали загадки, связанные с историей, культурой и архитектурой посещаемых мест. Чтобы дойти до финала, участники должны были выполнить все задания и отметиться на всех точках.В бой вступили 16 команд. Стартовой площадкой городского приключения стала недавно открывшаяся кофейня «Горький» (ул. Высоцкого, 10). Участникам рассказали об истории «Самарской газеты» - старейшего городского издания, которое ведет свою историю с 1884 года. И, конечно, о самом известном ее сотруднике - писателе и журналисте Максиме Горьком. Компания «Самараинтур» рассказала о туристических возможностях нашей области: фестивали, детский и промышленный туризм, новые экскурсионныемаршруты, гастрономические, оздоровительные и событийные туры на любой вкус.В начальном испытании участники отправились в сквер, где установлен первый в России памятник режиссеру, актеру и телеведущему Эльдару Рязанову, который родился в Самаре. Рядом со сквером в скором времени откроется музей, посвященный мэтру (ул. Фрунзе, 120). В доме, куда его привезли после рождения. Экспозиция расскажет о тесной связи, которая существовала между ним и родным городом. Над проектом работает коллектив научных сотрудников Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького.На второй локации участникам провели эксклюзивную экскурсию по Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95), которая не ограничивается лишь читальным залом и абонементом. В ней проходят конференции, выставки, выступления деятелей культуры и искусства. И даже есть музей, где можно увидеть предметы XIX века, сфотографироваться в форме пионеров и узнать неожиданные факты о нашем городе.Участникам предстояло спуститься под землю на глубину порядка 27 метров. Они прошли по коридорам так называемого заглубленного командного пункта - бункера Жукова, построенного летом-осенью 1941 года. Он располагается на территории военного санатория «Волга» на 7-й просеке. Там проводят групповые экскурсии, на которых можно узнать о памятниках архитектуры - первых корпусах учреждения, о секретной стройке объекта почти в 1000 квадратных метров и о том, какую роль в истории санатория сыграли Юрий Гагарин и дочь Сталина Светлана Аллилуева.Одной из локаций городского приключения стала площадка, где установлена скульптурная композиция «МегаФон дарит легенду», что перед офисом Поволжского филиала мобильного оператора (Московское шоссе, 15). По задумке авторов, каждая фигура архитектурного ансамбля олицетворяет то или иное благо. Слон, например, символизирует спокойствие и силу. По легенде, чтобы почувствовать себя увереннее, нужно погладить его по голове. Чтобы сбылось сокровенное желание, нужно нашептать его в «ухо» трубки установленного там ретротелефона. Или набрать его на клавиатуре, которую держит следующая фигура - Обезьяна. А чтобы обрести любовь и счастье, нужно встать между фигурами Газелей, которые, склоняясь друг к другу, образуют форму сердца. Командам предстояло выбрать самого быстрого героя скульптурной композиции, но это оказалось не так просто.Во время приключения #Самараbest участники побывали и в одной из старейших концертных организаций России - Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141). Узнали ее секреты и заглянули в таинственный мир закулисья. На экскурсиях в филармонии можно услышать легенды и подлинные истории, связанные с местом ее расположения. Попасть на сцену, где выступают звезды, и увидеть зрительный зал в новом ракурсе. Пройтись по парадным лестницам и насладиться великолепными интерьерами хрустального фойе, когда в филармонии еще царствует тишина. Совершить путешествие в мир, где живет музыка, может любой желающий.Положительные эмоции, новые впечатления и знания, полученные в нескучной форме, для участников сопровождались возможностью выиграть призы и подарки, главным из которых стал речной круиз по Волге. Финал «Городского приключения #Самараbest» прошел в ресторане «Старая квартира» (ул. Самарская, 51). Помимо того что в нем представлены блюда, приготовленные по домашним рецептам, его смело можно считать еще и музеем, ведь залы выполнены в интерьерах квартир 50-70-х годов прошлого века и насчитывают более сотни ретроэкспонатов.В финале была организована интеллектуальная викторина. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, и получила главный приз. За него боролись 12 команд, дошедших до финала. Победу в викторине одержала команда «Самарские следопыты», которой торжественно вручили сертификат от туристической компании «Самараинтур» на речной круиз Самара - Волгоград - Самара. Пять дней на теплоходе «Семен Буденный» для трех человек. Команда «Волгари» за второе место получила приз от Туристского информационного центра Самарской области - автобусный тур по Самаре. Третье место заняла команда «Трехколесный велосипед», которая выиграла смартфон от Поволжского филиала ПАО«МегаФон». Все вопросы викторины были, конечно, связаны с историей Самары - от древности до современности, включая и те знания, которые участники получили за время проекта.На финальной встрече в качестве сюрприза представитель объединенной редакции «Технополис Поволжья» Елена Шаферман провела для участников дегустацию продукции факультета пищевых производств Самарского государственного технического университета, а также рассказала о разработках, технологических методах и процессах ее создания. От компании «МегаФон» была проведена еще одна блиц-викторина, победитель которой выиграл планшет.Стоит отметить, что ни одна команда не ушла без подарков от партнеров «Городского приключения #Самараbest».