Колумбийцы заполонили подходы к «Самара Арене»

В четверг, 28 июня, в 18:00 на «Самара Арене» начнется заключительная игра группового раунда в квартете H. Колумбия сыграет против Сенегала. Победитель гарантирует себе выход в 1/8 финала.На матч в Самару приехали около 20 тысяч фанатов из Южной Америки. И они уже заполонили все подходы к стадиону. Сенегальцев - в разы меньше.