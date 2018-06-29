Колумбийцы всю ночь отмечали победу и благодарили Самару

В четверг, 28 июня, на "Самара Арене" состоялась игра между сборными Сенегала и Колумбии. Со счетом 1:0 победила Колумбия, выйдя таким образом в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.





Самарские пользователи соцсетей делились фото и видео того, как гости из Южной Америки праздновали победу и благодарили Самару за теплый прием. Основные гуляния прошли в историческом центре города и развлекательных заведениях.