Колумбийцы не дадут уснуть Самаре

В Самаре завершился матч между Колумбией и Сенегалом. Сборная из Южной Америки победила со счетом 1:0 и с первого места вышла в плей-офф. Второе место в группе заняла сборная Японии.В Самаре находятся около 20 тысяч болельщиков, которые отправились в центр города, в том числе на Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева, чтобы отметить победу своей команды. Праздничные гуляния колумбийцев в Самаре продлятся до утра. Фан-фест будет работать до 1:00.