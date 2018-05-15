Коллекционер Алексей Филиппов о создании музея 5-го гусарского Александрийского полка

- Я родился в Куйбышеве, мое детство прошло на рабочей окраине. Всегда интересовался историей нашей страны, своего края. Как многие, собирал марки, монеты, фантики от конфет, солдатиков. После распада Советского Союза в открытом доступе появилась масса предметов, имеющих историческую ценность, и мое детское увлечение переросло в коллекционирование. Я стал искать и приобретать артефакты, обобщать информацию, связанную с ними. Интересно не просто подержать в руках старинные вещи, а разобраться, откуда они, для чего нужны, красиво оформить коллекцию. Я человек, чья детская мечта реализовалась в творчестве и профессии. Уже 24 года работаю экспертом по культурным ценностям в антикварном салоне на улице Куйбышева. У меня экономическое образование, и со временем мне стало не хватать определенных знаний. Поэтому сейчас получаю второе высшее - историческое в Самарском социально- педагогическом университете.- В свое время я вместе с другом Артемом Гусевым готовил выставки «Память начала Первой мировой войны» и «История русской императорской кавалерии». А потом, в 2016 году, нам удалось открыть музей 5-го гусарского Александрийского полка, оставившего огромный след в военной истории.С 1910 по 1914 год это воинское подразделение стояло в Самаре. В нем служили такие известные люди, как поэт Николай Гумилев, писатель Михаил Булгаков. Пребывание полка в городе стало событием. Гусаров, которых называли «черными» - по цвету мундиров, отличала особая лихость и в жизни, и в бою. В августе 1914-го полк первым из самарского гарнизона отправился на Первую мировую войну. В 1918-м «александрийцев» распустили, и гусары рассеялись по всему миру.В музее представлены артефакты, связанные с историей полка начиная с XVIII века. Это вещи из наших собраний, а также экспонаты, предоставленные другими коллекционерами. Многие документы и предметы прислали из-за границы потомки гусаров. Мы постарались оформить экспозицию так, чтобы дух полка ощущался в полной мере. Говорят, что лошади- «чекушки», это чистокровная английская порода, у нас как настоящие.Мы благодарны министерству обороны, которое предоставило помещение в здании на улице Шостаковича, 1. На сегодняшний день наш музей 5-го гусарского Александрийского полка - единственный в мире. Во Франции, в Ментоне, аналогичная экспозиция была создана в 30-х годах, а в 50-х прекратила свое существование. У нас есть экспонат из того музея - фигурка гусара. Ее подарил потомок офицера, служившего в полку. Наш музей - социальный проект. Он создан не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы люди больше узнавали об истории страны и города.- Конечно, интерес есть. Об этом можно судить даже по тому, какие фильмы снимают в последние годы. Если в 90-е героями кино были либо бандиты, либо представители правоохранительных органов, то сейчас на экране много исторических персонажей. Наша страна все чаще обращает взгляд в прошлое. Там можно найти ответы на вопросы, которые ставит и современная жизнь.В истории много белых пятен, неизученных фактов, но в ней нет места критике. К науке нужно относиться беспристрастно. А вот в чем причины того или иного события - в этом интересно разобраться.Мы создали военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» и стараемся, чтобы изучение истории увлекало все больше людей. Занимаемся поиском артефактов, информации, организуем новые выставки, проводим много встреч, лекций. Одна из задумок - установить у Дома офицеров скульптуру гусара, ведущего лошадь. Планируется, что памятник появится там уже этой осенью. Прототип композиции - наш земляк Константин Батюшков, служивший в полку и погибший в Первую мировую войну.