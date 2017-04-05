Количество пассажиров железной дороги в марте возросло на 4,8%

В марте со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным пресс-службы КбшЖД, из них в пригородном сообщении отправлено свыше 1 млн пассажиров (+6,4%), в дальнем следовании – 335 тыс. (+0,4%).



Всего в 1 квартале этого года на КбшЖД отправлено порядка 3,9 млн пассажиров, что на 5% больше к январю-марту 2016 года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 2,8 млн пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – свыше 1 млн пассажиров (+0,5%).



Пассажирооборот с начала 2017 года к уровню прошлого года снизился на 1,7% и составил 1 095,7 млн пассажиров.