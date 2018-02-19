Кого и когда можно будет услышать на Зимнем Грушинском фестивале
Это только кажется, что Грушинский фестиваль был в нашем городе всегда. В этом году Самара отметит 50-летие главного форума авторской песни страны.
- Грушинский живет так долго, несмотря на величайшие проблемы и трудности, которые он пережил, поскольку очень много людей по-доброму к нему относятся. И делают, казалось бы, невозможное, - отметил на пресс-конференции президент клуба имени Валерия Грушина Борис Кейльман.
Фестиваль молодежный
20 и 21 февраля в филиале Самарского университета, на Мологвардейской, 151, пройдет молодежный Грушинский фестиваль (6+). Его победители придут на Зимний в качестве почетных гостей. Приз лауреатам вручит председатель жюри Грушинского Александр Городницкий.
Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет абсолютно бесплатно. Молодежный Грушинский проводится при поддержке администрации Самары.
Фестиваль зимний
40 лет Зимний Грушинский фестиваль помогает поклонникам авторской песни дотянуть до лета. В его программе как постоянные и почетные гости Грушинского, так и молодые исполнители.
- Александр Городницкий - человек, с которого началась мировая слава Грушинского фестиваля, - рассказал Борис Кейльман. - Вслед за ним уже потянулись Никитины, Егоров и другие. Роман Ланкин будет выступать вместе с Юлией Зиганшиной. Приедут Галина Хомчик, Леонид Сергеев, «Грушинское трио».
- Чем хорош Грушинский фестиваль - он всегда открывает новые имена, - отметил член художественного совета клуба имени Валерия Грушина Андрей Колесников. - Может быть, исполнители уже где-то известны. Но вход в Самару - через Грушинский фестиваль. Я даже завидую тем, кто впервые увидит каких-то артистов.
Среди молодых талантливых людей - автор из Нижнего Новгорода Павел Пиковский, лучший голос Грушинского фестиваля прошлого года. Великолепный исполнитель песен Владимира Высоцкого Леонид Зыков. Ромарио - очень известный певец в Москве и за рубежом, который начинает петь один, а заканчивает вместе с залом. Анатолий Киреев - человек, который прославил фестиваль песнями про наш город: «Ты, Самара, без меня проживешь. Только мне вот без тебя не прожить». Поднимутся на сцену и местные исполнители: Константин Зарубин, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров и другие.
Закончится вечерний концерт традиционной «Чайханой», которую будет вести Леонид Сергеев. К окончанию вечерних концертов подадут автобусы наиболее популярных маршрутов.
Фестиваль летний
Главные юбилейные события развернутся, конечно, летом. В этом году Грушинский пройдет с 9 по 13 августа. Организаторы планируют пригласить всех, кто внес свой вклад в его полувековую историю: знаменитых поэтов, авторов песен, фотографов, спортсменов и туристов.
- На Грушинский фестиваль приезжают люди со всех уголков нашей страны: сначала мы пытались записывать, откуда именно, но это бесполезно, - признался Борис Кейльман. - Нет города в России, откуда бы не приезжал к нам гость. Потом стало обычным делом, что к нам наведываются из Америки, Финляндии, Франции, Японии… Грушинский фестиваль - это город без прописки. Каждый год мы пытаемся посчитать, сколько людей к нам приезжает. Нынешним летом будем приветствовать гостя под номером 3,5 миллиона. Его встретит оркестр с цветами и почестями.
Программа Зимнего Грушинского фестиваля (6+):
23 февраля 16.00 Александр Городницкий. 19.00 Юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни».
24 февраля 16.00 Роман Ланкин; Юлия Зиганшина. 19.00 Заключительный концерт.
Концерты пройдут в филармонии (ул. Фрунзе, 141).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 февраля 2018
66
19 февраля 2018
72
19 февраля 2018
160
19 февраля 2018
133
19 февраля 2018
127
19 февраля 2018
145
19 февраля 2018
189
18 февраля 2018
366
19 февраля 2018 , 13:38
66
В среду, 21 февраля, в 13:00 посетителям самарского зоопарка покажут детенышей дальневосточного...
19 февраля 2018 , 13:31
72
Некоторые комнаты и залы уже полностью готовы.
19 февраля 2018 , 13:00
81
12 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет первый концерт...
19 февраля 2018 , 12:58
360
Авария произошла в понедельник, 19 февраля, в 8:30.
19 февраля 2018 , 12:22
212
Выбранные горожанами парки и скверы будут отремонтированы по программе «Комфортная...
19 февраля 2018 , 11:57
126
В воскресенье, 18 февраля, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
19 февраля 2018 , 11:28
160
Регион попадёт под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. По прогнозам синоптиков,...
19 февраля 2018 , 10:58
133
Проект реализовали в 2017 году правительство Самарской области совместно с Куйбышевской железной...
19 февраля 2018 , 10:51
127
Соответствующий аукцион объявил департамент городского хозяйства и экологии.
19 февраля 2018 , 10:09
145
В Самарской области представители малого и среднего бизнеса смогут оформить займ по ставке в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2893
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2702
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2486
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2458
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
9 февраля 2018
2235
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
7 февраля 2018
798
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
759
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
22 января 2018
454
В воскресенье, 21 января, идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на...
22 января 2018
475
Они оповещают водителей о пробках, скорости движения и ДТП на дорогах.
22 января 2018
360
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать...