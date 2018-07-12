Китаец на коне доехал до «Самара Арены»
К стадиону он прибыл в среду, 11 июля.
В Самару Цзин Ли приехал в воскресенье, 8 июля. Китаец с российским паспортом отправился в конное путешествие по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу три месяца назад.
Как и планировал, он приехал посмотреть на «Самара Арену» и сфотографироваться на ее фоне. Цзин Ли уже успел побывать на набережной Самары, где ему особенно понравился открывающийся вид на Волгу.
Интервью с путешественником - скоро на sgpress.ru.
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