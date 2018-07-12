Китаец Цзин Ли о конном путешествии в честь ЧМ-2018, «Самара Арене» и русских пейзажах
Свыше двух тысяч километров - такое расстояние проехал на лошади Цзин Ли, чтобы посмотреть на «Самара Арену». Он уже 20 лет живет в России и решил совершить конное путешествие в честь Чемпионата мира по футболу. Sgpress.ru пообщался с необычным гостем нашего города.
- Где помимо Самары вы уже успели побывать?
- В Сочи, Ростове, Волгограде. После Самары я поеду в Казань, Нижний Новгород, Саранск, Москву и Санкт-Петербург.
- Какие у вас впечатления от города?
- Уже давно известно, что Самара очень красивый город. Мне многие говорили, что тут красиво. Пока не получилось везде побывать. Только на набережной и «Самара Арене».
- Как вам набережная?
- Туда я ездил без коня. Это неудобно, потому что далеко и большое скопление людей. С набережной открывается красивый вид на Волгу. Волга везде красивая. Самара - это второй город на Волге, в котором я побывал. До этого был Волгоград. Впереди - Казань.
- С чем у вас ассоциируется Самара?
- В Самаре я сразу вспомнил песню «Течет река Волга». Когда я ее слышу, у меня в голове сразу возникает картинка спокойной, широкой и величавой реки. Я очень люблю русские песни.
- Вы доехали до «Самара Арены». Какой из уже увиденных российских стадионов вам понравился больше всех?
- Не могу выделить какой-то один. У всех довольно интересные дизайнерские задумки.
- Вообще следите за Чемпионатом мира?
- Старался смотреть некоторые матчи, но в условиях конного путешествия уделять этому много внимания невозможно. Отрывками я смотрел матч Россия-Хорватия.
- Сколько лет вы уже живете в России?
- Здесь я уже более 20 лет. В Москве преподаю китайский, работаю переводчиком.
- А как вы попали в Россию?
- Это тоже связано с моими конными походами. Я приехал в 90-м году в Москву, чтобы проехать по СССР. Моя первая попытка похода состоялась в 1993 году, но я тогда проехал только 200 км. Дальше не получилось.
- Как ваша семья относится к такому необычному увлечению?
- Моя семья живет в Москве и разделяет мой интерес. Они, конечно, переживают за меня, за мое здоровье. За моими плечами уже 30 месяцев конных походов и 20 тысяч пройденных километров.
- Были ли какие-то необычные случаи во время ваших путешествий?
- Для меня самого в моем путешествии нет ничего необычного. Я путешествую не ради поиска авантюр и приключений. Я наоборот наслаждаюсь красивой природой России. Ваши пейзажи - это те приключения, лучше которых у меня не было. В остальном все проходит так, как я задумал.
- Когда начался ваш нынешний третий поход?
- Он начался 21 марта этого года.
- Скоро планируете возвращаться домой?
- Надеюсь, в начале или в середине ноября.
- Есть ли планы на следующее путешествие?
- Возможно, это будет поездка по Кавказу.
- Почему именно конь, а не автомобиль или мотоцикл, например?
- Мне нравится само ощущение, когда ты сидишь верхом и чувствуешь мощь лошади. Такого ты не прочувствуешь в автомобиле или на мотоцикле. В машине ты вообще закрыт, как в банке. Когда едешь на лошади, прямо над твоей головой бескрайнее небо, а по сторонам - просторы русской природы.
- Что важно для вас в путешествиях?
- Две важных вещи в моем путешествии - спокойствие, терпимость для созерцания, а также погода. Вот сегодня не так жарко, это хорошо. В жару тяжело. Также трудно найти воду для лошади. Чем прохладнее, тем легче ехать.
- Где помимо Самары вы уже успели побывать?
- В Сочи, Ростове, Волгограде. После Самары я поеду в Казань, Нижний Новгород, Саранск, Москву и Санкт-Петербург.
- Какие у вас впечатления от города?
- Уже давно известно, что Самара очень красивый город. Мне многие говорили, что тут красиво. Пока не получилось везде побывать. Только на набережной и «Самара Арене».
- Как вам набережная?
- Туда я ездил без коня. Это неудобно, потому что далеко и большое скопление людей. С набережной открывается красивый вид на Волгу. Волга везде красивая. Самара - это второй город на Волге, в котором я побывал. До этого был Волгоград. Впереди - Казань.
- С чем у вас ассоциируется Самара?
- В Самаре я сразу вспомнил песню «Течет река Волга». Когда я ее слышу, у меня в голове сразу возникает картинка спокойной, широкой и величавой реки. Я очень люблю русские песни.
- Вы доехали до «Самара Арены». Какой из уже увиденных российских стадионов вам понравился больше всех?
- Не могу выделить какой-то один. У всех довольно интересные дизайнерские задумки.
- Вообще следите за Чемпионатом мира?
- Старался смотреть некоторые матчи, но в условиях конного путешествия уделять этому много внимания невозможно. Отрывками я смотрел матч Россия-Хорватия.
- Сколько лет вы уже живете в России?
- Здесь я уже более 20 лет. В Москве преподаю китайский, работаю переводчиком.
- А как вы попали в Россию?
- Это тоже связано с моими конными походами. Я приехал в 90-м году в Москву, чтобы проехать по СССР. Моя первая попытка похода состоялась в 1993 году, но я тогда проехал только 200 км. Дальше не получилось.
- Как ваша семья относится к такому необычному увлечению?
- Моя семья живет в Москве и разделяет мой интерес. Они, конечно, переживают за меня, за мое здоровье. За моими плечами уже 30 месяцев конных походов и 20 тысяч пройденных километров.
- Были ли какие-то необычные случаи во время ваших путешествий?
- Для меня самого в моем путешествии нет ничего необычного. Я путешествую не ради поиска авантюр и приключений. Я наоборот наслаждаюсь красивой природой России. Ваши пейзажи - это те приключения, лучше которых у меня не было. В остальном все проходит так, как я задумал.
- Когда начался ваш нынешний третий поход?
- Он начался 21 марта этого года.
- Скоро планируете возвращаться домой?
- Надеюсь, в начале или в середине ноября.
- Есть ли планы на следующее путешествие?
- Возможно, это будет поездка по Кавказу.
- Почему именно конь, а не автомобиль или мотоцикл, например?
- Мне нравится само ощущение, когда ты сидишь верхом и чувствуешь мощь лошади. Такого ты не прочувствуешь в автомобиле или на мотоцикле. В машине ты вообще закрыт, как в банке. Когда едешь на лошади, прямо над твоей головой бескрайнее небо, а по сторонам - просторы русской природы.
- Что важно для вас в путешествиях?
- Две важных вещи в моем путешествии - спокойствие, терпимость для созерцания, а также погода. Вот сегодня не так жарко, это хорошо. В жару тяжело. Также трудно найти воду для лошади. Чем прохладнее, тем легче ехать.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 июля 2018
172
12 июля 2018
178
12 июля 2018
175
12 июля 2018
272
12 июля 2018
172
12 июля 2018
724
12 июля 2018
178
12 июля 2018 , 17:45
155
В субботу, 14 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16:00.
12 июля 2018 , 16:50
117
На сегодняшний день по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»...
12 июля 2018 , 13:38
178
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза...
12 июля 2018 , 13:21
175
Объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1861 году, находится на улице...
12 июля 2018 , 12:24
272
Причиной перекрытия стало строительство газопровода.
12 июля 2018 , 12:16
172
Открытие состоится в четверг, 12 июля, в 18.00 в Самарской публичной библиотеке.
12 июля 2018 , 11:26
724
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная...
12 июля 2018 , 11:12
178
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок...
12 июля 2018 , 11:01
224
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское...
12 июля 2018 , 10:51
288
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного возраста....
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14318
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12560
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8923
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8541
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7917
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1934
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
22 июня 2018
1007
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1485
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
909
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
13 июня 2018
556
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и...