Китаец Цзин Ли о конном путешествии в честь ЧМ-2018, «Самара Арене» и русских пейзажах

- В Сочи, Ростове, Волгограде. После Самары я поеду в Казань, Нижний Новгород, Саранск, Москву и Санкт-Петербург.- Уже давно известно, что Самара очень красивый город. Мне многие говорили, что тут красиво. Пока не получилось везде побывать. Только на набережной и «Самара Арене».- Туда я ездил без коня. Это неудобно, потому что далеко и большое скопление людей. С набережной открывается красивый вид на Волгу. Волга везде красивая. Самара - это второй город на Волге, в котором я побывал. До этого был Волгоград. Впереди - Казань.- В Самаре я сразу вспомнил песню «Течет река Волга». Когда я ее слышу, у меня в голове сразу возникает картинка спокойной, широкой и величавой реки. Я очень люблю русские песни.- Не могу выделить какой-то один. У всех довольно интересные дизайнерские задумки.- Старался смотреть некоторые матчи, но в условиях конного путешествия уделять этому много внимания невозможно. Отрывками я смотрел матч Россия-Хорватия.- Здесь я уже более 20 лет. В Москве преподаю китайский, работаю переводчиком.- Это тоже связано с моими конными походами. Я приехал в 90-м году в Москву, чтобы проехать по СССР. Моя первая попытка похода состоялась в 1993 году, но я тогда проехал только 200 км. Дальше не получилось.- Моя семья живет в Москве и разделяет мой интерес. Они, конечно, переживают за меня, за мое здоровье. За моими плечами уже 30 месяцев конных походов и 20 тысяч пройденных километров.- Для меня самого в моем путешествии нет ничего необычного. Я путешествую не ради поиска авантюр и приключений. Я наоборот наслаждаюсь красивой природой России. Ваши пейзажи - это те приключения, лучше которых у меня не было. В остальном все проходит так, как я задумал.- Он начался 21 марта этого года.- Надеюсь, в начале или в середине ноября.- Возможно, это будет поездка по Кавказу.- Мне нравится само ощущение, когда ты сидишь верхом и чувствуешь мощь лошади. Такого ты не прочувствуешь в автомобиле или на мотоцикле. В машине ты вообще закрыт, как в банке. Когда едешь на лошади, прямо над твоей головой бескрайнее небо, а по сторонам - просторы русской природы.- Две важных вещи в моем путешествии - спокойствие, терпимость для созерцания, а также погода. Вот сегодня не так жарко, это хорошо. В жару тяжело. Также трудно найти воду для лошади. Чем прохладнее, тем легче ехать.