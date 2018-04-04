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Кинотеатры Самары. От послереволюционных до современных

В Самаре работает девять кинотеатров, не считая «Синема Парка», который откроется вместо «Киномечты» в «Парк Хаусе». Для современного человека посмотреть фильм на большом экране – привычное развлечение на выходных. Что же стало с кинотеатрами после революции? Какой был самым популярным? Что находится в этих зданиях сейчас? Приглашаем на виртуальную кинопрогулку по Самаре - от середины XX века до наших дней.

Легендарный «Треугольник»

После Октябрьского переворота, в 1920 году, в закрытом костеле работал кинотеатр «Штурм». В 1930 году появился «Авангард» в поселке Запанском.

В этом же году открылся кинотеатр «Молот» вместо закрывшегося  «Модерна» (Куйбышева, 84). После революции в кинотеатре работали зал документального кино и киноклуб, проводились встречи со знаменитостями и героями труда. В начале девяностых «Молот» закрылся. С 1994 по 1997 годы здание занимала фирма продажи бытовой техники «ЭНОН». В 2006-м помещение превратилось в торговый центр, сохранив старое название «Молот». ТЦ функционирует до сих пор.



















Также продолжал работать кинотеатр «Художественный» (бывший «Художественный электротеатръ» на улице Куйбышева, 105). В 1930-е годы посетителей в фойе встречал симфонический оркестр, который исполнял классические композиции. Кроме того, на первом этаже работал парфюмерный магазин, где продавали популярные в то время ароматы «Красная Москва», «Новая заря», «Лаванда», «Красная звездочка» и «Магнолия».

Во время Великой Отечественной войны кинотеатр также функционировал, в нем работали выставки, посвященные Ленину и Сталину, а также Отечественной войне 1812 года.

В 1960-х годах здание реконструировали, надстроили третий этаж, сделали перепланировку помещений. С этого момента начался расцвет кинотеатра. Здесь показывали все новинки, проводили встречи со знаменитыми актерами и режиссерами. Позже к названию «Художественный» присоединили звание «Центр российской кинематографии», потому что серьезных конкурентов в Самаре у него не было. А в 1998 году в здании обновили большой зал на 300 мест. Кино было настолько востребовано, что вскоре в «Художественном» открылись два новых зала: малый на 50 мест, камерный на 100 мест. Кинотеатр работает до сих пор. 



В 1948 году кинотеатр «Триумфъ» переименовали в «Ленинского комсомола» (Куйбышева, 86). Именно в нем 27 апреля 1957 года показали первый широкоэкранный фильм. Директора других кинотеатров ходили в «Ленком» отсматривать новинки. В киноклубе при кинотеатре регулярно проводили встречи с заезжими звездами. Кинотеатр просуществовал до 2000 года. Сейчас там находится кафе японской кухни.























Так, к середине XX века в Самаре продолжал жить знаменитый «Треугольник», образованный тремя кинотеатрами – теперь уже «Молотом» (бывший кинотеатр «Модернъ»), «Художественным» и кинотеатром имени Ленинского комсомола (бывший кинотеатр «Триумфъ»). 

Расцвет и упадок самарской кинокультуры

В 50-е годы прошлого века наш город накрыл кинобум. Кинозалы открывались на предприятиях, в Домах культуры, в вузах. Новые кинотеатры строили в городе вплоть до 80-х годов. К сожалению, большая часть из них ожидала печальная участь в нелегкие 90-е.

В 1950-е годы на улице Ново-Вокзальной, 28 заработала «Юность». Это был первый в городе кинотеатр с двумя залами. В конце 90-х он закрылся. В здании открыли мебельный магазин. Через некоторое время мебельщики съехали. Здание находится в заброшенном состоянии. Сейчас бывший кинотеатр входит в перечень объектов, которые городские власти планируют сдать в концессию. В его реконструкцию и развитие должны будут вкладываться частные инвесторы.

























В 1954 году на проспекте Металлургов, 78 открыли «Октябрь» на 700 мест. Его построили по просьбе работников завода «Металлург» за полгода. Сейчас в здании бывшего кинотеатра работает торговый центр.


В 1963-м году на улице Чернореченской, 15 открылся кинотеатр «Россия». Он был рассчитан на 300 зрителей. Кинотеатр проработал до 90-х. Сейчас его здание так же, как и «Юность», городские власти планируют сдать в концессию.























В 1964 году на улице Гагарина, 86а открыли «Весну». На момент появления это был крупнейший кинозал в городе. Газета «Волжская заря» писала:

«Вчера в Куйбышеве на улице Юрия Гагарина открылся широкоэкранный кинотеатр. Ему дали солнечное название - «Весна». К шести часам вечера на самый первый сеанс пришли сотни горожан. «Весна» - это 24-й по счету кинотеатр в нашем городе. Он самый крупный. Зрительный зал рассчитан на 820 мест».

Кинотеатр тоже закрылся в 1990-е. Потом здание переделали в ночной клуб «Торнадо», который проработал до 2004 года. Теперь там находится отдел по работе с населением ЖКС.
























В 1968 на улице Революционной, 146 появился широкоформатный «Старт». В 1996-м году в здании обосновался скандальный клуб «Полигон», а в начале 2000-х его выкупили новые собственники. Сейчас в бывшем кинотеатре работают ночной клуб «Метелица-С» и шоу-ресторан «Макхолл».



























В те же годы работали «Вымпел», «Космос», «Искра», «Луч» и «Дружба».

Не выдержали миллениум

На рубеже 1950-1960-х годов на проспекте Кирова, 156 появился кинотеатр «Огонек». Закрылся он в 2011 году. После там появился клуб «Кит», потом батутный комплекс Corky Hall, а сейчас – магазин мебельной фурнитуры и комплектующих. 




В 1975 году на Стара-Загоре появилась «Шипка». В начале 2000-х годов там прошел ремонт. Вместимость зала увеличили до 500 мест. В 2006 году кинотеатр закрылся. Потом помещение в разное время занимали студии танцев и ресторан Bierhof. Сейчас новый собственник проводит в здании ремонт. Планируется, что в здании бывшего кинотеатра будет торгово-развлекательный центр.

В 1979-м на улице Георгия Димитрова, 4 открылся еще один городской кинотеатр - «Самара» В советское время он классифицировался как «широкоформатный 1-й категории» и, соответственно, получал право выпускать на экран новинки. В 2003 году в «Самаре» провели реконструкцию и увеличили вместимость кинозала до 600 мест. После этого кинотеатр просуществовал совсем недолго: в 2006 году его закрыли. В 2008-м здание снесли. Сейчас на его месте построили гипермаркет "Карусель".





























В 1980-х в парке Гагарина работал детский кинотеатр «Антошка» в самолете АН-10. Однако он был сожжен вандалами. В 1996 году его разобрали на металлолом. На что еще можно было посмотреть в парке Гагарина в 80-е и 90-е годы, можно прочитать здесь.
Дата: 4 апреля 2018 , 16:30
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Автор текста: Ксения Кармазина, Жанна Скокова
Автор фото: Владимир Пермяков
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