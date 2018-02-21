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Кинотеатры Самары. С чего все начиналось

В Самаре работает девять кинотеатров, не считая «Синема Парка», который откроется вместо «Киномечты» в «Парк Хаусе». Для современного человека посмотреть фильм на большом экране – привычное развлечение на выходных. А с чего же все начиналось? Когда в Самаре появился первый кинотеатр? Какой был самым популярным? Что находится в этих зданиях сейчас? Приглашаем на виртуальную кинопрогулку в начало XX века.

«Живая фотография»

27 мая 1898 года в «Самарской газете» было опубликовано объявление о предстоящем сеансе синематографа, или «движущейся, живой, во весь рост фотографии».



























С кинопроектором и фильмом в Самару приехал санкт-петербургский гастролер-коммерсант. К сожалению, его фамилия в истории не сохранилась.

Несколько сеансов прошли с 26 мая по 7 июня в летнем театре Панаева в Струковском саду, летнем помещении собрания служащих на углу улиц Саратовской и Почтовой (Фрунзе и Рабочей) и в других местах. Тогда показывали «Драку женщин», «Дуэль» и «Торжество Священного коронования государя императора Николая II». Все фильмы были еще без звука, но кинопредставления имели оглушительный успех.
























В начале XX века синематограф продолжали привозить в Самару. Сеансы проходили в городском театре, парке, ресторанах и общественных зданиях. 20 мая 1904 года в Самаре показали фильмы о русско-японской войне.

Синематографический бум

Первым постоянным «Электротеатром» стал деревянный сарай на месте современного Дома промышленности. Летом 1906 года место арендовал германский подданный Карл Бемер. Он построил каменный павильон для биоскопа (кинотеатра) с железной крышей. В таком «зрительном зале» отгораживалась будка для аппарата, обычно у входа в помещение или над ним, а зрители сидели на скамейках и стульях.

В 1907 году появился кинотеатр «Экспрессъ» на нижнем этаже гостиницы «Националь» на углу улиц Панской и Саратовской (Ленинградской и Фрунзе). 
























В этом же году открылся театр «Электро-Биоскопъ» на Дворянской улице (Куйбышева, 88) в доме Тепляковых.

Открыл свои двери для широкой публики и цирк-театр «Олимпъ» братьев Калининых на углу улиц Саратовской и Москательной (Фрунзе и Льва Толстого). После цирковых представлений там показывали новейшее кино из Франции. Сейчас это здание Самарской филармонии.


В этом же году заработал «Грандъ-Электро» мещанина Степана Филимонова на углу Москательной и Сокольничьей (Льва Толстого и Ленинской, напротив современного ДК железнодорожников).

























Фильмы показывали под аккомпанемент оркестры бальной музыки. Появился и 1-й «Модернъ» на углу Саратовской и Заводской (Фрунзе и Венцека) в бывшем помещении Благородного собрания. В нем была новинка – хрономегафон, который озвучивал картины.

























В начале 1908 года почетный гражданин Сергей Троицкий подал прошение в городскую управу. Он хотел установить на две недели у берега Струковского сада под Алексеевской улицей (Красноармейской) на Волге баржу с плавучим театром электросинематографа. В июне биоскоп осмотрели и признали безопасным. Дневные представления шли каждый час до 22:00, вечерние – до 24:00.

























В феврале 1908 года журнал «Сине-Фоно» писал:

«К 1908 году в Самаре образовалось такое количество биоскопов (около 15-ти), что в конце концов часть их, плохо обеспеченная материально и не способная конкурировать с другими, более лучшими, закрылась».

ТОП-3

В 1909 году открылся 2-й «Модернъ» на улице Дворянской (Куйбышева, 84). Позже «Модернъ» превратится в кинотеатр «Молот».

Журнал «Сине-Фоно» писал в феврале 1910 года:

«Лучший театр «Модернъ», славящийся по всей нижней Волге, помещается в шикарно отделанном здании. Оно рассчитано на 250-300 мест. Картины ставятся вторым экраном после Москвы. Техническая часть поставлена хорошо, музыкальная, к сожалению, посредственно».
На Дворянской (Куйбышева, 86) в 1909 году разместился кинотеатр «Апполонъ», но вскоре он обанкротился, и в 1910 году на его месте появился электротеатр «Триумфъ». Там показывали все новинки мирового кино. С 1948 года - это кинотеатр имени Ленинского комсомола.

















 
 На той же улице (Куйбышева, 103) в 1910 году был создан «Художественный Бомондъ-Иллюзионъ». Он размещался «в небольшом, но прилично обставленном здании, на втором этаже» и, по словам очевидцев, в фойе играло «недурное трио», хоть и техническая часть была «посредственная». 
























Так как совсем рядом располгались три популярных кинотеатра, в народе это место стали называть «Треугольник».

Журнал «Сине-Фоно» писал в сентябре 1910 года:

«Сезон начался... По главной улице города (Дворянской) уже с пяти часов яркие манящие огни самарских электро-театров. Почти в середине улицы расположились «Бомонд-Иллюзионъ», «Модернъ» и недавно открывшийся «Триумфъ». Два последних театра из-за конкурентских соображений смело взяли первый план…Таким образом, три из пяти самарских театров решили брать первый экран, надеясь, очевидно, выдержать его до смерти конкурента».
Такая популярность кинотеатров потребовала определенного контроля. Поэтому в 1911 году в Самаре издали «Обязательное постановление по устройству и содержанию театров-кинематографов». Там были прописаны условия хранения пленки, устройство залов, электропроводки и противопожарных выходов.

«Естественный отбор»

Не выдерживая конкуренции, кинотеатры закрывались, однако на их месте часто появлялись новые. Например, вместо закрывшегося «Художественного Бомонда-Иллюзиона» бузулукский мещанин Николай Щёлоков в 1913 году открыл «Художественный электротеатръ». В этом же году владелец «Модерна» Федор Барков выкупил соседний «Триумфъ», надстроил второй этаж и сделал два зала. Нижний вмещал 672 человека, а верхний – 94.

В 1915 году новый владелец «Модерна» крестьянин Владимир Смыслов открыл перестроенный биоскоп под названием «Колизей». На первом были кондитерская и кофейня, а на втором – небольшой уютный зал. После перестройки зал уже мог принять 572 зрителя. Там показывали «Ставку князя Матвея», «Петербургские трущобы». Во время антракта и в сопровождение картин играл оркестр салонной музыки.

К 1913 году в Самаре насчитывалось 34 кинотеатра, но уже в 1916-м их осталось 11. После революции большинство из них тоже закрылись.

При подготовке текста использованы материалы книи Глеба Алексушина «Кинопрогулки по Самаре».

Дата: 21 февраля 2018 , 11:47
143
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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