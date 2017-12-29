Крупные кинопремьеры 2018 года:

«Величайший шоумен»

Уже 4 января на экраны выйдет фильм-мюзикл о создании одного из популярнейших бродячих цирков девятнадцатого века. Хью Джекман исполнит роль американского антрепренера Финеаса Тэйлора Барнума, в других ролях выступают не менее известные актеры. Фильм обещает порадовать всех любителей праздничного и светлого кино.

«Селфи»

Российский триллер, который выйдет на экраны 1 февраля. В главной роли Константин Хабенский. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. Его место занял его двойник, и теперь Богданов хочет вернуть свою жизнь. Лично для меня имя Константина Хабенского — это знак качества в отечественном кинематографе, поэтому этот фильм в списке ожидаемых.

«Tomb Raider: Лара Крофт»





Очередная экранизация серии видеоигры про Индиану Джонса в юбке — Лару Крофт. Дамочка попадет на остров головорезов, где будет бороться с мужчинами-негодяями и древними проклятиями. В общем-то, лично мне совершенно не нравится выбор Алисии Викандер на роль Лары, но очень импонирует Уолтон Гоггинс в роли главного злодея. Что нас ждет — отличный приключенческий фильм или очередная неудачная игроэкранизация — узнаем 15 марта.





























































«Черновик»

15 марта нас ожидает двойное комбо — вместе с Ларой Крофт мы увидим экранизацию фантастического романа Сергея Лукьяненко «Черновик». У фильма довольно скромный бюджет — 200 миллионов рублей, поэтому вряд ли мы получим много крутых спецэффектов и масштабную постановку. Но действие книги в основном происходит в Москве. Если авторы не будут далеко уходить от первоисточника, нас ждет отличный фантастический боевик и сиквел под назваем «Чистовик» в перспективе.

«Первому игроку приготовиться»





Первый месяц весны, похоже, будет месяцом экранизаций, так как 29 марта на экраны выйдет фильм «Первому игроку приготовиться». В режиссерском кресле — сам Стивен Спилберг! Когда я увидел первый трейлер фильма, то буквально на следующий день залпом прочитал книгу, по которой картину снимают. И, судя по трейлеру, фильм будет довольно близок к оригиналу. Если так, то нас ждет по-настоящему крутая фантастика про виртуальную реальность.





























































«Гоголь: Вий»

5 апреля — на экранах продолжение «Гоголь: Начало». Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. На помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия. Похоже, нас ждет настоящий трэш и угар.



«Мстители: Война бесконечности»





3 мая на экранах первая часть финала марвеловской киноэпопеи. Все супергерои сойдутся вместе для решающего боя против вселенского зла. Впрочем, так как «Войну бесконечности» разбили на две части, то финал мы все-таки увидим нескоро. Но трейлер первой серии обещает нам эпические баталии и сомн всевозможных героев на одном экране.

















































«Соло: Звездные войны. Истории»

В 2018 году студия «Дисней» решила уйти от традиций и выпустить новый фильм по Вселенной «Звездных войн» не в декабре, а в мае. 24 мая нас ждет картина о похождениях молодого контрабандиста Хана Соло. Я читал обо всех проблемах этой картины на этапе съемок и связанных с ней скандалах, поэтому примерно представляю, какой эпический фейл нас ждет. Но придется идти, ничего не поделать.

«Дэдпул-2»

31 мая на экранах один из самых удачных фильмов Марвел - «Дэдпул-2». Вторая часть похождений сумасшедшего супергероя обещает быть еще безумнее первой. Вы только вдумайтесь в сюжет: «пережив почти смертельную вирусную диарею крупного рогатого скота, обезображенный шеф-повар борется за свою мечту — стать самым горячим барменом Мэйберри. Параллельно он учится справляться с потерей чувства вкуса. В попытках вернуть его к жизни Уэйд должен сразиться с ниндзя, якудза и стаей сексуально агрессивных собак. Путешествуя вокруг света, он познает всю значимость семьи, дружбы и аромата, найдет тот самый новый запах приключений и наконец получит столь желанную кофейную кружку с надписью «Лучший любовник в мире». У безумия теперь официально есть имя - «Дэдпул». Пропустить такое, конечно же, нельзя.



«Человек-муравей и Оса»





5 июля — еще одна крупная премьера Марвел. Продолжение похождений супергероя, способного с помощью чудо-костюма уменьшаться до муравьиных размеров. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой, роль которой исполняет обаяшка Эванджелин Лилли.





























































«Хищник»





Маховик ремейков докатился до «Хищника» - еще одной любимой миллионами кинофраншизы. Как водится, нас опять ждет творческое переосмысление. По сюжету: «главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев». Я упоминал, что недавно «Дисней» купил студию «21 век фокс» и теперь Микки Маус владеет правами почти на все кинофраншизы, включая «Хищника»? Если нет, то знайте. К чему я это. В центре сюжета нового «Хищника» - мальчик, понимающий язык пришельцев. Тем, кто не смотрел предыдущих «Хищников», рассказываю: это фильмы про то, как кровожадные космические охотники снимают с людей кожу и вырывают позвоночники в целях коллекционирования. И никаких мальчиков там отродясь не было, так как это не детское кино. Видимо, «Дисней» думает иначе. Что получится из переосмысления «Хищника», узнаем 2 августа.





























































«Веном»

Октябрь 2018 года пройдет под знаком Венома — антигероя из вселенной марвеловского Человека-Паука. Роль заклятого врага Питера Паркера исполнит замечательный актер Том Харди. Режиссером картины выступает автор «Зомбилэнда» Рубен Фляйшер. Тандем Харди и Фляйшера, а также акцент на злодее обещает нам интересное кино. На экранах с 4 октября.

«Плохие парни-3»





8 ноября на экраны должно выйти продолжение некогда популярной серии комедийных боевиков от Майкла Бэя «Плохие парни». Роль крутых копов-напарников вновь исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Если триквел по качеству не далеко уйдет от предшественников, то нас ждет достойное развлекательное кино.





























































«Аквамен»

А в декабре 2018 года студия DC сделает то, что должна была сделать до выхода «Лиги справедливости». 20 декабря на экраны выйдет сольник по Аквамена, который обещает раскрыть нам этого героя подробнее. В режиссерское кресло сел создатель франшизы «Пила» Джеймс Ван. Сам по себе Аквамен в исполнении Джейсона Момоа любопытный герой, я отмечал это еще в обзоре на «Лигу справедливости». Но в «Лиге» Аквамену, как и другим новым персонажам, выделили преступно мало времени. Посмотрим, учтет ли DC свои ошибки в «Аквамене».

Такие премьеры ожидают нас в 2018 году. Разумеется, это не все фильмы, которые мы увидим в кинотеатрах, но это наиболее крупные и ожидаемые блокбастеры. До встречи в новом году, с наступающим вас, и приятного просмотра!