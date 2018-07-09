Киноизмышлизм. “Убийца 2: Против всех” ― деликатес для любителей криминала (18+)
Пока улицы Самары сотрясали песни болельщиков, в прохладных залах кинотеатров произошло пополнение. В прокат вышел “Убийца 2: Против всех” ― мрачный криминальный триллер о наркокартелях и терроризме. Настоящая конфетка для любителей атмосферных боевиков с голливудскими звездами в главных ролях.
Мексикано-американская граница, сотни мексиканцев пытаются пробраться на обетованную землю Соединенных Штатов. Этим пользуются наркокартели, переправляя через границу террористов-смертников. Американскому правительству, конечно, это не нравится, и оно решает провести спецоперацию, рассорить наркокартели между собой и тем самым их ослабить. Командует операцией тайный агент ЦРУ Мэтт Грэйвер (в прекрасном исполнении Джоша Бролина). Вместе с ним в операции участвует и его самый ценный оперативник ― неразговорчивый Алехандро Гиллик, которого великолепно сыграл Бенисио Дель Торо.
В мексиканском супермаркете гремят взрывы, в которых погибают десятки людей, включая детей. США объявляет наркокартели террористическими организациями, и Грэйвер получает полный карт-бланш: деньги, иммунитет от правительства, оружие, поддержку полиции. Все ради выполнения миссии. В какой-то момент планы срываются, переворачивая всё вверх дном: правительству Штатов грозит дипломатический скандал и даже надежный прежде Алехандро отказывается выполнять приказ.
Для Стефано Соллимы ― восходящей звезды итальянского кинематографа ― это первый голливудский фильм. Самые громкие его работы ― популярный сериал “Гоморра” о буднях неаполитанской мафии и фильм “Субура” про криминальный бизнес в Риме. У Соллимы явно страсть к темным историям, полным ужасов кровавых разборок, коррупции и преступлений мафии.
Комбинация таланта, популярности и огромного опыта в съемке криминальных триллеров и драм в конце концов убедила крупных продюсеров отдать режиссерское место Стефано. Он оказался лучшим кандидатом после режиссера первого “Убийцы” ― канадца Дени Вильнёва, который в это время работал над “Бегущим по лезвию 2049”. К этому же проекту канадский режиссер привлек и оператора Роджера Дикинса, настоящего волшебника, тринадцать раз номинированного на “Оскар”. Из-за этого вторая часть про сикарио Алехандро Гиллика чуть проигрывает в кинематографичности, но все же остается на высоком уровне, достойным голливудского фильма.
Соллиме удалось выдержать сиквел в максимально близком к первому фильму стиле. Здесь присутствуют и тянущее чувство беспокойства, создаваемое саундтреком, и приглушенные, будто слегка выцветшие кадры фильма. Мрачную атмосферу создает и превосходный сценарий Тейлора Шеридана. Он же сотрудничал с Вильнёвым на съемках первого фильма. В “Убийце 2” не раз появляются душераздирающие сцены, от которых может стать дурно самому “закаленному” зрителю.
“Убийца 2: Против всех” ― качественный боевик с прекрасным сценарием и великолепной игрой актеров. Его смело можно смотреть и тем, кто пропустил шедевральную первую часть от Дени Вильнёва. К слову, он остался в полном восторге от второй части, назвав сиквел сногсшибательным продолжением. Добро пожаловать в кинотеатр!
Мексикано-американская граница, сотни мексиканцев пытаются пробраться на обетованную землю Соединенных Штатов. Этим пользуются наркокартели, переправляя через границу террористов-смертников. Американскому правительству, конечно, это не нравится, и оно решает провести спецоперацию, рассорить наркокартели между собой и тем самым их ослабить. Командует операцией тайный агент ЦРУ Мэтт Грэйвер (в прекрасном исполнении Джоша Бролина). Вместе с ним в операции участвует и его самый ценный оперативник ― неразговорчивый Алехандро Гиллик, которого великолепно сыграл Бенисио Дель Торо.
В мексиканском супермаркете гремят взрывы, в которых погибают десятки людей, включая детей. США объявляет наркокартели террористическими организациями, и Грэйвер получает полный карт-бланш: деньги, иммунитет от правительства, оружие, поддержку полиции. Все ради выполнения миссии. В какой-то момент планы срываются, переворачивая всё вверх дном: правительству Штатов грозит дипломатический скандал и даже надежный прежде Алехандро отказывается выполнять приказ.
Для Стефано Соллимы ― восходящей звезды итальянского кинематографа ― это первый голливудский фильм. Самые громкие его работы ― популярный сериал “Гоморра” о буднях неаполитанской мафии и фильм “Субура” про криминальный бизнес в Риме. У Соллимы явно страсть к темным историям, полным ужасов кровавых разборок, коррупции и преступлений мафии.
Комбинация таланта, популярности и огромного опыта в съемке криминальных триллеров и драм в конце концов убедила крупных продюсеров отдать режиссерское место Стефано. Он оказался лучшим кандидатом после режиссера первого “Убийцы” ― канадца Дени Вильнёва, который в это время работал над “Бегущим по лезвию 2049”. К этому же проекту канадский режиссер привлек и оператора Роджера Дикинса, настоящего волшебника, тринадцать раз номинированного на “Оскар”. Из-за этого вторая часть про сикарио Алехандро Гиллика чуть проигрывает в кинематографичности, но все же остается на высоком уровне, достойным голливудского фильма.
Соллиме удалось выдержать сиквел в максимально близком к первому фильму стиле. Здесь присутствуют и тянущее чувство беспокойства, создаваемое саундтреком, и приглушенные, будто слегка выцветшие кадры фильма. Мрачную атмосферу создает и превосходный сценарий Тейлора Шеридана. Он же сотрудничал с Вильнёвым на съемках первого фильма. В “Убийце 2” не раз появляются душераздирающие сцены, от которых может стать дурно самому “закаленному” зрителю.
“Убийца 2: Против всех” ― качественный боевик с прекрасным сценарием и великолепной игрой актеров. Его смело можно смотреть и тем, кто пропустил шедевральную первую часть от Дени Вильнёва. К слову, он остался в полном восторге от второй части, назвав сиквел сногсшибательным продолжением. Добро пожаловать в кинотеатр!
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