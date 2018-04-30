Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya». В итоге название сменили не менее нелепым «Тоня против всех». Я же буду называть картину «Я, Тоня» или просто «Тоня». Перед нами очередной фильм на спортивную тематику в этом году. Нам уже успели показать баскетбольную драму «Движение вверх» и мюзикл про цирк «Величайший шоумен». Последняя картина, конечно, не совсем о спорте, но все-таки цирк с его силачами, гимнастами и акробатами - тематика тоже околоспортивная. А на следующей неделе в прокат выходит отечественный «Лед». Складывается впечатление, что спортивными фильмами в начале года нас радуют в преддверие февральской Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. США успели выпустить фильм про фигурное катание первыми, так что после выхода «Льда» будет с чем сравнивать.
Картина снята в жанре спортивной драмы и черной комедии с применением приема мокьюментари. То есть актеры, играющие персонажей фильма, имитируют документальную съемку. Большая часть картины – это художественное игровое кино, но в нем присутствуют вкрапления псевдо-документальных интервью. Этот художественный прием позволяет создавать забавные ситуации для зрителей. Вот Тоня в исполнении Марго Робби сидит и рассказывает журналистам, как ее бил муж, и мы видим эти неприятные кадры. Затем уже Джефф говорит, что никогда не бил Тоню и это она лупила его – нам показывают, как девушка щедро осыпала тумаками своего несчастного мужа. Во что верить – решайте сами. В какой-то момент авторы картины позволяют себе даже отсылку к комиксовой героине Харли Квинн, которую Марго Робби играла в недавнем «Отряде самоубийц». Напомню, Марго в роли Харли ловко орудовала безбольной битой с безумной улыбкой на лице. Внимательный зритель обнаружит отсылку к этому персонажу в «Тоне».
Раз уж речь зашла о насилии, то тут фильм раскрывается как черная комедия. Смешно не от шуток, а от того, за какими же дегенератами мы наблюдаем на экране. Для Тони, ее семьи и ближайшего окружения было в порядке вещей разбивать друг другу носы, ставить синяки и ссадины, кидаться ножами и устраивать перестрелки из огнестрельного оружия. В одну секунду Тоня могла убегать от разъяренного мужа, который стрелял в нее из пистолета, а в следующую они уже целовались и ехали в больницу за медицинской помощью. Наблюдать за этим было дико и смешно, особенно осознавая, что фильм довольно точно воспроизводит реальные события. Но в этом вся Тоня – девушка без образования и светских манер, хамоватая простушка, которая не прочь выпить и поесть фастфуд. При этом ее главной страстью с 4 лет было фигурное катание, и она отдавалась ему без остатка.
Драма Тони заключается в том, что ее образ и стиль жизни противоречили пуританскому укладу, который царил в фигурном катании 80-х и 90-х. Наряженные в принцесс фигуристки показывали изящные номера под классическую музыку, а в интервью демонстрировали светские манеры и деликатность. А Тоня – это огонь и страсть на льду. Она каталась под рок-н-ролл, одевалась в одежду, которую шила сама из тушек подстреленных на охоте кроликов, так как не могла позволить себе дорогих платьев. Она могла дерзить и хамить недовольными ею судьям и зрителям. Она не слушала никого, но каталась так, что захватывало дух. Я не поклонник фигурного катания, но хочу отметить то, как здорово были поставлены номера в фильме и как сработал оператор. Тоня не понимала, почему оценивают не ее мастерство, а судят ее, как говорится, по одежке. А еще у нее были очень сложные отношения с деспотичной матерью, которая хотела сделать из дочери профи, но слишком жесткими методами.
Собственно, на примере «Тони» как раз очень заметны ранее упомянутые мною недостатки «Движения вверх». Я критиковал этот фильм за слабую драматургию и плохо прописанных персонажей, которым не хотелось сопереживать. За Тоней ты наблюдаешь с ее детских лет. Ты понимаешь, почему и благодаря кому она стала такой, какой была. Даже зная ее историю, девушке искренне сопереживаешь. Этому в немалой степени способствует и великолепная игра Марго Робби. Я прохладно относился к этой актрисе, но в «Тоне» она показала класс. А еще поразила Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони. Первые полчаса картины Тоня Хардинг была ребенком и фильм тянула на себе Эллисон, которая справилась с этой задачей просто замечательно. Затем Тоня подросла, и героиня Дженни несколько отошла на второй план, но тут уже блистала Марго.
Во время титров показывают кадры уже настоящих интервью, и удивительно, насколько же удачно подобрали актеров – они очень похожи на реальные прототипы.
«Тоня» рассказывает нам историю Тони Хардинг — одной из самых известных и скандальных фигуристок 90-х. На ее счету было немало побед и самых престижных наград. В 1991 году она выиграла чемпионат США и заняла второе место на чемпионате мира. Тоня стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях – один из самых сложных прыжков в фигурном катании. Несмотря на явный класс на льду, судьи ее заслуги игнорировали и в большей степени ее запомнили с негативной стороны. Дело в том, что на чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони Джефф Гиллоули и его приятель Шон Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу ее ближайшей конкурентке – Нэнси Керриган. Он лишь ушиб ногу Нэнси, но эта травма вынудила ее отказаться от участия в национальном первенстве. О дальнейшей судьбе Тони я рассказывать не буду, вы можете узнать это сами, посмотрев фильм.
Картина снята в жанре спортивной драмы и черной комедии с применением приема мокьюментари. То есть актеры, играющие персонажей фильма, имитируют документальную съемку. Большая часть картины – это художественное игровое кино, но в нем присутствуют вкрапления псевдо-документальных интервью. Этот художественный прием позволяет создавать забавные ситуации для зрителей. Вот Тоня в исполнении Марго Робби сидит и рассказывает журналистам, как ее бил муж, и мы видим эти неприятные кадры. Затем уже Джефф говорит, что никогда не бил Тоню и это она лупила его – нам показывают, как девушка щедро осыпала тумаками своего несчастного мужа. Во что верить – решайте сами. В какой-то момент авторы картины позволяют себе даже отсылку к комиксовой героине Харли Квинн, которую Марго Робби играла в недавнем «Отряде самоубийц». Напомню, Марго в роли Харли ловко орудовала безбольной битой с безумной улыбкой на лице. Внимательный зритель обнаружит отсылку к этому персонажу в «Тоне».
Раз уж речь зашла о насилии, то тут фильм раскрывается как черная комедия. Смешно не от шуток, а от того, за какими же дегенератами мы наблюдаем на экране. Для Тони, ее семьи и ближайшего окружения было в порядке вещей разбивать друг другу носы, ставить синяки и ссадины, кидаться ножами и устраивать перестрелки из огнестрельного оружия. В одну секунду Тоня могла убегать от разъяренного мужа, который стрелял в нее из пистолета, а в следующую они уже целовались и ехали в больницу за медицинской помощью. Наблюдать за этим было дико и смешно, особенно осознавая, что фильм довольно точно воспроизводит реальные события. Но в этом вся Тоня – девушка без образования и светских манер, хамоватая простушка, которая не прочь выпить и поесть фастфуд. При этом ее главной страстью с 4 лет было фигурное катание, и она отдавалась ему без остатка.
Драма Тони заключается в том, что ее образ и стиль жизни противоречили пуританскому укладу, который царил в фигурном катании 80-х и 90-х. Наряженные в принцесс фигуристки показывали изящные номера под классическую музыку, а в интервью демонстрировали светские манеры и деликатность. А Тоня – это огонь и страсть на льду. Она каталась под рок-н-ролл, одевалась в одежду, которую шила сама из тушек подстреленных на охоте кроликов, так как не могла позволить себе дорогих платьев. Она могла дерзить и хамить недовольными ею судьям и зрителям. Она не слушала никого, но каталась так, что захватывало дух. Я не поклонник фигурного катания, но хочу отметить то, как здорово были поставлены номера в фильме и как сработал оператор. Тоня не понимала, почему оценивают не ее мастерство, а судят ее, как говорится, по одежке. А еще у нее были очень сложные отношения с деспотичной матерью, которая хотела сделать из дочери профи, но слишком жесткими методами.
Собственно, на примере «Тони» как раз очень заметны ранее упомянутые мною недостатки «Движения вверх». Я критиковал этот фильм за слабую драматургию и плохо прописанных персонажей, которым не хотелось сопереживать. За Тоней ты наблюдаешь с ее детских лет. Ты понимаешь, почему и благодаря кому она стала такой, какой была. Даже зная ее историю, девушке искренне сопереживаешь. Этому в немалой степени способствует и великолепная игра Марго Робби. Я прохладно относился к этой актрисе, но в «Тоне» она показала класс. А еще поразила Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони. Первые полчаса картины Тоня Хардинг была ребенком и фильм тянула на себе Эллисон, которая справилась с этой задачей просто замечательно. Затем Тоня подросла, и героиня Дженни несколько отошла на второй план, но тут уже блистала Марго.
Во время титров показывают кадры уже настоящих интервью, и удивительно, насколько же удачно подобрали актеров – они очень похожи на реальные прототипы.
«Тоню» я могу порекомендовать не только любителям фигурного катания и спорта. Это просто крепкая драма и местами смешная черная комедия с отличными актерскими работами и режиссерскими находками. Эллисон Дженни уже получила "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана за роль в этой картине, теперь ее номинируют на "Оскар". Марго Робби тоже претендует на золотую статуэтку за лучшую женскую роль.
Приятного просмотра!
Другие киноизмышлизмы:
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 апреля 2018
93
30 апреля 2018
140
30 апреля 2018
1016
30 апреля 2018
301
30 апреля 2018
1286
30 апреля 2018
664
29 апреля 2018
478
29 апреля 2018
313
29 апреля 2018
571
30 апреля 2018 , 20:50
93
Гран-при фестиваля Волжские театральные сезоны получил спектакль "В день...
30 апреля 2018 , 14:15
301
Поле готовят к следующей игре.
30 апреля 2018 , 19:53
140
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели,...
29 апреля 2018 , 18:59
478
В порядок приведут четыре километра дороги от Солнечной до Вольской.
29 апреля 2018 , 14:03
313
Самые заметные новости недели с 23 по 27 апреля, по версии sgpress.ru.
29 апреля 2018 , 12:50
571
В воскресенье, 6 мая, «Крылья Советов» встретятся с краснодарской...
29 апреля 2018 , 11:15
990
"Крылья" обыграли "Факел" в присутствии 15 тысяч зрителей
28 апреля 2018 , 20:16
1903
Наша команда обыграла воронежский «Факел».
28 апреля 2018 , 18:05
517
Сегодня здесь сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
28 апреля 2018 , 17:07
368
Ограничение начнёт действовать во вторник, 1 мая, с 8:00 до 14:00.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3297
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
3173
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
3 апреля 2018
2368
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
2287
На поле стадиона уложили газон. Как это было
28 апреля 2018
1903
3
Наша команда обыграла воронежский «Факел».
30 апреля 2018
1286
Длина самарской набережной около пяти километров.
30 апреля 2018
1016
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
2 апреля 2018
1228
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1633
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
911
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.