Киноизмышлизм. «Максимальный удар» - Максимум Невского (16+)
Для кинематографа настали мрачные времена. Засилье ремейков и сиквелов, жадные корпорации выпускают бездушные блокбастеры, любимые актеры выходят в тираж и уже не радуют фанатов хитами. Но в этом темном царстве есть настоящий лучик света. Я говорю о Нем. Он пережил ужасы суровых 90-х. Он взошел на вершину мировой славы. Он стал величайшим спортсменом в этой Вселенной, гениальным писателем и кумиром всей Галактики. Я говорю об Александре Александровиче Курицыне – Невском. Если вы вдруг о нем не слышали, то вам должно быть стыдно! Его богатую биографию вы можете найти на просторах интернета. Сам он называет себя российским и голливудским актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, писателем, культуристом, общественным деятелем и русским Шварценеггером. Если перечислять все титулы Александра Невского, не хватит и книги. Но нас он сегодня интересует именно как актер, продюсер и режиссер.
Миф об Александре Невском: «Конец света наступит тогда, когда скажет Невский. А Невский вечен – спите спокойно».
О чем же рассказывает фильм «Максимальный удар»? В Москву на тайный саммит прибывает Государственный секретарь США для участия в переговорах по нормализации российско-американских отношений. Однако террористы организовывают покушение на него и похищают его внучку. Над миром нависает угроза Третьей мировой войны. Теперь спецагентам ЦРУ и ФСБ придется объединиться для спасения мира. Невский, как толстушка Мелисса Маккарти в фильме «Шпион», играет агента ФСБ, который впервые получает полевое задание – до этого он работал в штабе аналитиком. Невский даже внешне напоминает Маккарти, хотя в фильме все только и говорят, что о его мускулах и габаритах. Тут надо понимать, что, как и все его прошлые фильмы, – это картина о Невском и во имя Невского. Едва ли не половина шуток в фильме построена на том, что все вокруг – американцы, бандиты, проститутки – восхищаются размерами Невского и выдают фразы вроде: «Смотри, какой здоровяк, как будто у горы Рашмор выросли ноги», «Ты что, в детстве пил молоко Годзиллы?», «О, какой ты большой и накачанный». И вы знаете, получается, что Невский сам придумывает о себе мифы.
И можно было бы подумать, что Невский иронизирует над собой в этом фильме. Ведь у него никогда не было рельефа и мускулатуры, как у профессиональных бодибилдеров и его кумира Арнольда Шварценеггера. Ведь масса, включая жир, это далеко не мышечный рельеф. Но и в прошлых картинах Невского, снятых, что называется, на серьезных щах, все поражались его богатырским мускулам, так что в «Максимальном ударе» отнюдь не ирония, а самолюбование Невского через уста посредников. С удивлением в фильме можно обнаружить достойных актеров Евгения Стычкина или Максима Виторгана. Не понимаю, зачем они пополнили каст этой картины. Деньги деньгами, но есть же грани разумного. Также у Невского снялись «звезды» всевозможных сомнительных комедийных сериалов СТС и ТНТ. Всех актеров в этом фильме объединяет одно – они даже не стараются играть. Сначала кривляния и общая халтура всего происходящего на экране изрядно забавляет. Я, например, смеялся до слез, когда выпущенная в вертолет с Невским на борту ракета медленно ползла к цели, а Невский в это время соображал, что предпринять. Ракета все летела и летела, а потом Невский просто сказал пилоту увести вертолет на 30 градусов левее. Отсюда следующий миф.
Но потом смотреть фильм становится утомительно и даже больно. Больно смотреть на некогда хороших актеров, кривляющихся в этом балагане за не самые высокие гонорары. Больно смотреть на отвратительную операторскую работу, постановку и нелепый сюжет. И тогда смех сменяется отчаянным криком. В этот раз Невский превзошел сам себя, бесспорно, это самая «лучшая» работа этого сверхталантливого человека. А ведь фильм намекает нам на прямое продолжение. Как сказал бы сам Великий: «Уот так уот».
Миф об Александре Невском: «Вселенная боится Чака Норриса, Чак Норрис боится Невского».
В детстве Александр очень хотел стать, как Шварценеггер, поэтому, добившись определенной известности в России, Невский в 1999 году переехал в Лос-Анджелес, чтобы, как Арнольд, сделать карьеру экшен-героя. Проблема в том, что одного желания бывает не достаточно. Чтобы быть актером, нужен талант. Арнольд Шварценеггер им обладает, а потому боевики с ним стали культовыми. Впрочем, это заслуга не одного Арнольда, ведь он снимался у отличных режиссеров. Невский же… Отмечу лишь, что с 2000 года Александр снялся в 9 фильмах. И хотя это были боевики, смотреть без смеха на происходящее на экране было невозможно.
Миф об Александре Невском: «Солнце встает только после пробуждения Невского, и в этот момент в мире рождаются дети».
Миф об Александре Невском: «Солнце встает только после пробуждения Невского, и в этот момент в мире рождаются дети».
Александр действительно гений, ведь он смекнул, что раз зрители смеются над его фильмами, то нужно указать в жанре - «комедия». Тогда все встанет на свои места. Поэтому свой новый фильм «Максимальный удар» он назвал комедийным боевиком. Режиссером картины выступил поляк Анджей Бартковяк. Причем среди поклонников экшен-фильмов Бартковяк весьма известен. Когда-то он снимал неплохие боевики – «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения», «От колыбели до могилы». Потом его карьера пошла по наклонной, а качество его фильмов стремительно падало. Сначала была плохая экранизация игры Doom, потом совсем уже отвратительная экранизация игры «Уличный боец», потом продюссирование предыдущей картины Невского «Разборка в Маниле» и вот теперь постановка «Максимального удара». Судьба Анджея печальна. А вот появление в фильме таких падших звезд кинематографа, как Эрик Робертс, Том Арнольд, Дэнни Трехо, было вполне ожидаемым. Им уже не привыкать сниматься в картинах такого низкого уровня.
Миф об Александре Невском: «Конец света наступит тогда, когда скажет Невский. А Невский вечен – спите спокойно».
О чем же рассказывает фильм «Максимальный удар»? В Москву на тайный саммит прибывает Государственный секретарь США для участия в переговорах по нормализации российско-американских отношений. Однако террористы организовывают покушение на него и похищают его внучку. Над миром нависает угроза Третьей мировой войны. Теперь спецагентам ЦРУ и ФСБ придется объединиться для спасения мира. Невский, как толстушка Мелисса Маккарти в фильме «Шпион», играет агента ФСБ, который впервые получает полевое задание – до этого он работал в штабе аналитиком. Невский даже внешне напоминает Маккарти, хотя в фильме все только и говорят, что о его мускулах и габаритах. Тут надо понимать, что, как и все его прошлые фильмы, – это картина о Невском и во имя Невского. Едва ли не половина шуток в фильме построена на том, что все вокруг – американцы, бандиты, проститутки – восхищаются размерами Невского и выдают фразы вроде: «Смотри, какой здоровяк, как будто у горы Рашмор выросли ноги», «Ты что, в детстве пил молоко Годзиллы?», «О, какой ты большой и накачанный». И вы знаете, получается, что Невский сам придумывает о себе мифы.
Миф об Александре Невском: «В детстве Невский пил молоко Годзиллы».
И можно было бы подумать, что Невский иронизирует над собой в этом фильме. Ведь у него никогда не было рельефа и мускулатуры, как у профессиональных бодибилдеров и его кумира Арнольда Шварценеггера. Ведь масса, включая жир, это далеко не мышечный рельеф. Но и в прошлых картинах Невского, снятых, что называется, на серьезных щах, все поражались его богатырским мускулам, так что в «Максимальном ударе» отнюдь не ирония, а самолюбование Невского через уста посредников. С удивлением в фильме можно обнаружить достойных актеров Евгения Стычкина или Максима Виторгана. Не понимаю, зачем они пополнили каст этой картины. Деньги деньгами, но есть же грани разумного. Также у Невского снялись «звезды» всевозможных сомнительных комедийных сериалов СТС и ТНТ. Всех актеров в этом фильме объединяет одно – они даже не стараются играть. Сначала кривляния и общая халтура всего происходящего на экране изрядно забавляет. Я, например, смеялся до слез, когда выпущенная в вертолет с Невским на борту ракета медленно ползла к цели, а Невский в это время соображал, что предпринять. Ракета все летела и летела, а потом Невский просто сказал пилоту увести вертолет на 30 градусов левее. Отсюда следующий миф.
Миф об Александре Невском: «Невский не подчиняется законам физики, физика подчиняется Невскому».
Но потом смотреть фильм становится утомительно и даже больно. Больно смотреть на некогда хороших актеров, кривляющихся в этом балагане за не самые высокие гонорары. Больно смотреть на отвратительную операторскую работу, постановку и нелепый сюжет. И тогда смех сменяется отчаянным криком. В этот раз Невский превзошел сам себя, бесспорно, это самая «лучшая» работа этого сверхталантливого человека. А ведь фильм намекает нам на прямое продолжение. Как сказал бы сам Великий: «Уот так уот».
Приятного просмотра!
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