Киноизмышлизм. «Эскобар» ― очарование зла (18+)

Отправная точка сюжета ― знакомство Эскобара с Вирджинией Вальехо. У них завязывается роман. Вирджиния ― типичная девушка из шоу-бизнеса, мечтающая иметь богатого «патрона». Так как сюжет выстроен на основе ее мемуаров, то и рассказчиком выступает она сама. Правда, героиня Пенелопы Крус на жизнь Эскобара практически не влияла, оставаясь лишь близкой любовницей. Вальехо настолько сближается с Пабло, что он даже называет ее своим личным биографом.Постепенно, с появлением проблем в лице правосудия и колумбийских картелей, Пабло становится тем, кем всегда был внутри ― самым жестоким преступником планеты. Вот он сдержан, но еще немного и он устроит настоящую резню в городе его детства ― Медельине. Пабло, развивая свой наркобизнес, безжалостно расправляется с судьями и прокурорами, взрывает самолеты и полицейские участки. Но, что удивительно, вместе с тем он становится кумиром молодежи и бедняков. Для детей он становится идолом, а взрослые называют новорожденных в его честь. Когда полиция объявляет розыск, они с радостью помогают Эскобару скрыться.Откуда берется это обаяние зла? Почему людям свойственно очаровываться таким масштабным злом? По сути, сам факт существования фильма вносит свой вклад в романтизацию образа злодея. В самой картине прямого ответа нет, будто режиссер предлагает нам самим ответить на этот вопрос. Однако мне все-таки кажется, что корень зла ― в нас самих. Пабло Эскобар ― своевольный нарушитель, готовый на все ради своих интересов. Мы сами восхищаемся этим упорством и прощаем ему реки крови. В глубине души мы соглашаемся с Макиавелли и его «цель оправдывает средства».В фильме почти сразу чувствуется стремление режиссера показать как можно больше фрагментов из жизни Пабло Эскобара. От резких сюжетных прыжков фильм превращается в головокружительную карусель событий. События слишком быстро сменяют друг друга, и в этом заключается недостаток фильма. Время в фильме постоянно убегает вперед, сбивая с толку. Только что мы видели беременную Марию Викторию, жену Эскобара, а уже спустя несколько минут их дочь Мануэла повзрослела и просит у отца клубничное мороженое. Как, неужели всего за пару минут экранного времени прошло десять лет реальных событий?У Фернандо Леона Де Араноа получился фильм для тех, кто только начинает знакомиться с личностью кокаинового короля. Краткая биография Эскобара, художественно визуализированная статья из Википедии. Если во время просмотра вы прониклись темным чарами наркобарона, то посмотрите сериал «Нарко». Хроника событий криминальной жизни колумбийского наркобарона там показана более детально. Но лучше всего включите документальный фильм. Поверьте, жизнь кокаинового короля и без художественного вымысла полна историй, от которых стынет кровь.