06 января 2018 года,
19:40
$ 57.6    68.87   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)

 Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов – Marvel и DC. В 2008 году "Марвел" начала создавать свою киновселенную, благодаря чему даже далекие от комиксов люди узнали о Плейбое, Филантропе и гении Тони Старке (Железный человек), о могучем и не шибко умном Торе, о 90-летнем целомудренном Стиве Роджерсе (Капитан Америка) и прочих героях. А ведь еще раньше экраны посетили Люди-Икс. "Марвел" за последние 10 лет собрала армию новых поклонников, а сборы их картин заставляют многих киноделов от зависти кусать локти. И вот, в 2013 году на киноарену решили выйти и дать бой «Марвел» их противники по комиксам – DC.

Вообще-то фильмы про героев этого издательства выходили и раньше, поэтому едва ли кто-то не знал о Супермене и Бэтмене, но вот о других борцах за справедливость от DC многие не слышали. Видимо, поэтому расширенную киновселенную DC начали с «сольника» именно о Супермене – «Человек из стали» (2013), посадив в режиссерское кресло Зака Снайдера. Он в 2009 году уже экранизировал другие комиксы издательства о «Хранителях», и это было замечательное, монументальное кино, которое я периодически пересматриваю. Снайдер снял «Человека из стали», а затем «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фильмы получились спорными, не лишенными жирных минусов. Но были и плюсы. Лично мне очень нравится в них то, что Снайдер и его команда перенесли на экраны мрачную атмосферу комиксов DC. Нуар, скелеты в шкафах почти у всех персонажей, жестокость. Наверное, потому непогрешимый Супермен казался мне всегда самым скучным персонажем DC, а мрачный Бэтмен - самым лучшим героем комиксов вообще. Но публика стала жаловаться и называть фильмы Снайдера слишком серьезными, требовать марвеловских шутеек, солнышка и ярких красок. Действительно, ведь все любят Бэтмена именно за его остроумие и гэги. Так или иначе, критика и небольшие сборы фильмов DC (в сравнении с "Марвел") заставили издательство прогнуться. Может быть, поэтому «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщина» получились фильмами в высшей степени отвратительными. Но сейчас речь идет именно о «Чудо-женщине».


 
Персонаж Дианы Принс (Чудо-женщина) появился в «Бэтмене против Супермена». В ноябре 2017 года на экране выйдет «Лига справедливости» (DC-шный аналог «Мстителей»), и в издательстве решили быстренько порадовать нас сольником о Диане, чтобы, так сказать, раскрыть героиню на полную катушку. Диана Принс – это сильная женщина в мире глупых мужчин, которая несет справедливость. В общем, в DC именно она раскрывает тему феминизма. Поэтому неудивительно, что экранизировать комикс о Чудо-женщине доверили, собственно, женщине - Пэтти Дженкинс. И было бы понятно, если бы фильм сняла, например, Кэтрин Бигелоу, поставившая такие отличные картины, как «К-19» про русских подводников с Харрисоном Фордом или «Повелителя бури». Но нет, выбор на пал на Дженкинс. Ее «послужной» список: «Пять» - антология из пяти короткометражных фильмов, о том, как рак молочной железы влияет на жизнь людей; мелодрама «Измена» про замужнюю женщину, которая крутит роман с женатым адвокатом; молодежный сериал «Красавцы» про гламурную жизнь Голливуда. Сценариста выбрали под стать Дженкинс - Аллана Хейнберга. Он написал сценарии к сериалам «Секс в большом городе», «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор», «О.С. – Одинокие сердца». Другими словами, еще на этапе съемок было понятно, что «Чудо-женщина» будет откровенно женским фильмом, преимущественно для дам. Но это не проблема, ведь женские фильмы могут быть интересны и мужчинам, если они сняты хорошо. А «Чудо-женщина» плоха, плоха настолько, что мое лицо все еще полыхает огнем от того, что я шлепал по нему ладонью практически на протяжении всего просмотра. Давайте разбираться.

 





























Сюжет фильма переносит нас во времена Первой мировой войны. Диана живет на острове амазонок, скрытом от всего мира куполом. Воительниц создал греческий бог грома Зевс, чтобы они победили бога войны Ареса. Сам Арес когда-то перебил всех богов и исчез. И вот они тренируются на острове, чтобы сразиться с Аресом, когда придет время. Загвоздка в том, что с острова они никуда не уезжают и понятия не имеют, что вообще творится в мире. В обитель амазонок на подбитом самолете попадает американский шпион Стив Тревор, который рассказывает о том, что в мире-то, оказывается, идет война и погибло уже 25 миллионов человек. Но амазонки почему-то отмахиваются от этого факта, и только Диана решает отправиться с молодым человеком на фронт, догадываясь, что война – дело рук Ареса и если его одолеть, то немцы станут добрыми. После чего она со Стивом уезжает бить Ареса, а про амазонок можно благополучно забыть. При этом действие на острове занимает почти половину экранного времени. Непонятно для чего, ведь амазонки не играют никакой роли в сюжете. Дальше до самого финала на экране творится какой-то запредельный абсурд, который можно воспринимать исключительно как комедию. Но все подается с лютым пафосом, от которого сводит зубы.

 





























Актриса Галь Гадот показала, что драму она не тянет. Да, она мила и в шутливые моменты способна вызвать улыбку, но когда она пытается изображать грусть или тревогу, то ей не веришь, так как мимика лица – на уровне актеров из не самых выдающихся сериалов. Ее персонаж ведет себя крайне глупо и нелогично. Наивность амазонки в мире мужчин-шовинистов сначала умиляет, но потом начинает раздражать из-за творящейся на экране вакханалии. Почти все персонажи в фильме карикатурны – персонаж араба носит красный тюрбан, шотландец – обязательно рыжий и в килте, индеец – в побрякушках и пончо. И в таком вот виде они расхаживают по фронту. К слову, в фильме показывают Первую мировую, но на экране редко появляется больше 10 человек. При бюджете в 120 миллионов долларов бедность постановки вызывает много вопросов. Подкачали и спецэффекты. 3D-модели в фильме, которыми часто заменяют персонажей, выглядят очень плохо, хромакей откровенно режет глаза, а от монтажа хочется кричать: «Прекратите!». Для фильма в порядке вещей показать вам, как у героев пропадают вещи в одном кадре и появляются в следующем, или как персонажи каким-то магическим способом перемещаются на десятки метров при смене плана. Кишит фильм и чисто логическими ляпами, которые невозможно не заметить. Например, на закрытый бал немцев Чудо-женщина пришла в платье с мечом за спиной, рукоять которого была видна всем, но никто не обращал на это внимания. Отдельного слова заслуживает Арес – о, это полный слив персонажа. Так ошибиться с выбором актера на роль – надо постараться. Порадовал в фильме лишь Крис Пайн, сыгравший Стива Тревора. Вот у кого была и харизма, и живые реплики. Интересное наблюдение – действие происходит на войне, Диана сражается с немцами щитом, а одного из героев зовут Стив. И после этого создатели остро реагируют на сравнения с Капитаном Америкой – где Стив Роджерс крушил немцев щитом на мировой войне.

 






























Я не могу рекомендовать этот фильм вообще никому – даже самому нетребовательному зрителю, ведь все в фильме снято настолько «на отвали», что это, пожалуй, годится лишь для самых маленьких зрителей. Вдвойне странно, что у картины возрастной рейтинг 16+.
 
Приятного просмотра!
Дата: 6 января 2018 , 15:21
1964
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
1964
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья
6 января 2018
262
В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья
Какой стала новогодняя Самара
6 января 2018
657
Какой стала новогодняя Самара
В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых
5 января 2018
508
В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1431
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
Самара - город рыбный
5 января 2018
1370
 
Самара - город рыбный
В Самаре покажут новый спектакль Анатолия Праудина
5 января 2018
313
В Самаре покажут новый спектакль Анатолия Праудина
Конец праздничной недели в Самаре и области ожидается снежным и тёплым
5 января 2018
684
Конец праздничной недели в Самаре и области ожидается снежным и тёплым
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1199
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Лента новостей
6 января 2018 , 15:21
1964
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
6 января 2018 , 13:10
262
В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья
  Они состоятся в воскресенье, 7 января, в 14:00 на площади Куйбышева в сквере на...
6 января 2018 , 10:33
657
Какой стала новогодняя Самара
Sgpress.ru подготовил фотообзор того, как изменился наш город к новогодним праздникам. 
5 января 2018 , 20:17
508
В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых
Об этом стало известно в пятницу, 5 января, во время совещания, посвящённого вопросам...
5 января 2018 , 16:01
1431
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018 , 15:52
1370
 
Самара - город рыбный
Многие считают Самару городом «пива и мясоедов» . Но все мы знаем, что...
5 января 2018 , 14:23
313
В Самаре покажут новый спектакль Анатолия Праудина
  26 и 27 февраля в 19:00 в Арт-Котельной (Хлебная площадь, 4) состоятся два показа...
5 января 2018 , 14:10
684
Конец праздничной недели в Самаре и области ожидается снежным и тёплым
По прогнозам синоптиков,  в субботу, 6 января , будет малооблачно и без осадков....
5 января 2018 , 10:46
1199
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
4 января 2018 , 17:11
830
Говядина, гречка и репчатый лук. Что из местного можно купить в самарских магазинах
В ноябре минувшего года sgpress.ru писал о том, что 17% говядины, 24% свинины, 8% баранины и 12%...
Все новости
Календарь
Январь  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
3768
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
3607
2
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
2468
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Главное за неделю в Самаре
8 декабря 2017
2391
 
Главное за неделю в Самаре
 
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2180
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
1964
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2180
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
813
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
583
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
25 декабря 2017
849
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.