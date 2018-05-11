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Каждый игрок «Крыльев» получит по стадиону

Дмитрий Азаров поздравил самарскую команду с выходом в премьер-лигу.

В четверг, 10 мая, глава региона встретился с руководством и игроками «Крыльев Советов». Он поблагодарил команду за выполнение задачи на сезон – выход в премьер-лигу.

- Приходилось непросто. Команда проявила характер и желание, чтобы решить задачу. В конце сезона добавило драйва и то, что матчи проходили на новом стадионе. Сейчас мы чувствуем, что в Самаре сложилась настоящая команда, которая сформирована как из опытных, так и из молодых игроков, - подчеркнул глава региона.

Главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов высказал пожелание, чтобы руководство клуба особое внимание уделило условиям, в которых будет готовиться команда к новому сезону.

- Сборы – это очень важный момент. Если ехать в Сербию, то там жарко. В 10:00 температура +35. В таких условиях проводить двухразовые тренировки сложно. Первый, короткий, сбор мы могли бы провести и там. Но нужен и второй, большой, сбор в нормальных погодных условиях, где мы могли бы сыграть спарринги с хорошими командами. Что же касается контрактов игроков, то часть из них заканчивает свое действие в конце мая. Здесь мы будем садиться с руководством, и принимать решение по каждому из них, - сказал Андрей Тихонов.

Дмитрий Азаров пообещал оказывать клубу полную поддержку.

- Следующий сезон будет более ответственный и непростой. Мы внимательно подойдем к подготовке. Для нас важно, чтобы «Крылья» закрепились в премьер-лиге. Думаю, что мы с этой задачей справимся. Все важные моменты обсудим, - отметил глава региона.

В завершение встречи Дмитрию Азарову подарили клубную именную футболку с номером 63 и мяч с автографами футболистов. Он, в свою очередь, добавил, что всем игрокам команды в скором времени передадут сборные модели стадиона «Самара Арена». 
Дата: 10 мая 2018 , 19:13
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: kc-camapa.ru, Екатерина Елизарова
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