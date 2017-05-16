Казаки самовольно захватили приток реки и не пускали на берег сельчан
В пользовании Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества около села Степное Дурасово находится земельный участок, где расположен приток реки Чиговая.
По данным областной прокуратуры, приток является общедоступным, однако общество ограничило свободный проход и проезд сельчан к водному объекту. Так, на дороге, ведущей к берегу, установлены шлагбаум и запрещающие проход информационные таблички.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес казаков внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
По данным областной прокуратуры, приток является общедоступным, однако общество ограничило свободный проход и проезд сельчан к водному объекту. Так, на дороге, ведущей к берегу, установлены шлагбаум и запрещающие проход информационные таблички.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес казаков внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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16 мая 2017 , 12:09
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