Казаки самовольно захватили приток реки и не пускали на берег сельчан

По данным областной прокуратуры, приток является общедоступным, однако общество ограничило свободный проход и проезд сельчан к водному объекту. Так, на дороге, ведущей к берегу, установлены шлагбаум и запрещающие проход информационные таблички.Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес казаков внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.