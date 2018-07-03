Катар заинтересовал опыт Самары в организации матчей ЧМ-2018

В понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» состоялся очередной матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Сборная Бразили обыграла мексиканцев – 2:0.На этом матче произошла очередная встреча главы Самарской области Дмитрия Азарова с президентом FIFA Джанни Инфантино, который в четвертый раз за Чемпионат мира посетил игру на «Самара Арене». По словам главы региона, руководитель футбольной ассоциации планирует приехать и на четвертьфинальную игру в субботу, 7 июля.Добавим, что также в понедельник, 2 июля, Дмитрий Азаров на стадионе встретился с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Главе азиатского государства был интересен опыт Самары в организации и проведении матчей ЧМ-2018. В 2022 году Катар будет принимать Чемпионат мира по футболу. Помимо этого, Дмитрий Азаров и Хамад бин Халифа Аль Тани обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Самарской области.